Provincia por provincia: ¿Qué se elige en las elecciones 2025 de este domingo 26 de octubre?

Este 26 de octubre , los argentinos volverán a las urnas para definir la renovación del Congreso de la Nación.

Política. Tras el duro golpe en las elecciones, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Estarán en disputa 24 escaños de senador y 127 de diputado . La pregunta clave es: ¿qué se elige en cada provincia? En cuanto a la Cámara de Diputados , está compuesta por 257 integrantes , cuya renovación se realiza de manera parcial cada dos años. Esto significa que en 2025 se votarán 127 bancas para completar la mitad del cuerpo legislativo.

La cantidad de escaños que corresponde a cada distrito se establece según la población de cada provincia , y cada diputado permanece en su cargo durante cuatro años .

Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso de la Nación.

Por su parte, el Senado de la Nación representa a las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Está conformado por 72 senadores , cuya renovación se realiza por tercios cada dos años .

En esta ocasión, se renovarán 24 bancas, distribuidas según el desempeño electoral de los partidos: dos para la fuerza mayoritaria y una para la primera minoría (la segunda agrupación más votada). Cada senador cumple un mandato de seis años.

Cuántas bancas renueva cada espacio político.

Elecciones 2025: ¿qué se elige provincia por provincia?

Según la forma en que se determina la composición de ambas cámaras, todas las provincias renovarán diputados en 2025, aunque no todas elegirán senadores. A continuación, se detallan los cargos que se disputan en cada distrito este año:

Jujuy: 3 diputados

Salta: 3 senadores y 3 diputados

Tucumán: 4 diputados

Catamarca: 3 diputados

La Rioja: 2 diputados

San Juan: 3 diputados

San Luis: 3 diputados

Mendoza: 5 diputados

Neuquén: 3 senadores y 2 diputados

Elecciones 2025.

Chubut: 2 diputados

Santa Cruz: 3 diputados

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Formosa: 2 diputados

Chaco: 3 senadores y 4 diputados

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

Misiones: 3 diputados

Corrientes: 3 diputados

Santa Fe: 9 diputados

Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

Córdoba: 9 diputados

La Pampa: 3 diputados

Buenos Aires: 35 diputados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados

Se acercan las elecciones legislativas 2025.

Por lo tanto, las únicas jurisdicciones que renovarán senadores este año serán: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuántas bancas renueva cada espacio político?

Unión por la Patria (Fuerza Patria): 14 senadores y 46 diputados

14 senadores y 46 diputados Unión Cívica Radical (UCR): 4 senadores y 11 diputados

4 senadores y 11 diputados PRO: 2 senadores y 22 diputados

2 senadores y 22 diputados Movimiento Neuquino: 1 senador

1 senador Cambio Federal (Salta): 1 senador

1 senador Juntos Somos Río Negro: 1 senador

1 senador Liga del Interior (ex UCR): 3 diputados

3 diputados Democracia Para Siempre (ex UCR): 9 diputados

9 diputados Encuentro Federal: 8 diputados

8 diputados La Libertad Avanza: 8 diputados

8 diputados Coalición Cívica : 4 diputados

: 4 diputados Independencia (Tucumán): 2 diputados

2 diputados Innovación Federal (Misiones, Salta y Río Negro): 3 diputados

3 diputados Izquierda: 4 diputados

4 diputados Producción y Trabajo (San Juan): 1 diputada

1 diputada CREO (Tucumán): 1 diputada

1 diputada Por Santa Cruz: 1 diputado

1 diputado Movimiento Popular Neuquino: 1 diputado

1 diputado Defendamos Santa Fe: 1 diputado

1 diputado Unidos: 1 diputado

1 diputado Futuro y Libertad: 1 diputado

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia.

¿Cómo votar con la nueva Boleta Única de Papel?

Un hecho histórico de las elecciones legislativas 2025 es la utilización, por primera ocasión a nivel nacional, de la Boleta Única de Papel (BUP). Según los responsables de esta medida, la finalidad es prevenir el extravío de boletas y prácticas irregulares que puedan interferir con el correcto desarrollo del sufragio.

En los comicios de octubre, los votantes recibirán una única hoja en la que deberán registrar su elección con bolígrafo o lapicera, simplificando así el procedimiento de votación.

La Boleta Única de Papel (BUP) representará un reto tanto para quienes llevan años emitiendo su sufragio con las tradicionales boletas partidarias como para los votantes que enfrentarán este método por primera vez, dado que nunca se aplicó de manera universal en todo el país, aunque sí se había probado en algunas jurisdicciones.

El Senado de la Nación representa las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para facilitar la adaptación, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la población un simulador interactivo, que permite a cada ciudadano practicar su voto y familiarizarse con la BUP, seleccionando las categorías correspondientes a su distrito antes de ir a las urnas.