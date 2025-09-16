Este martes 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo de las Elecciones 2025

Elecciones 2025 (Archivo)

El domingo 26 de octubre son las elecciones 2025 legislativas en todo el país donde se renovarán bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno convocó formalmente a los comicios mediante el Decreto 335/2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales en todo el país.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó que hoy, martes 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo, en el que los ciudadanos podrán consultar su lugar y mesa de votación a través del sitio oficial padron.gob.ar.

La campaña electoral oficial comenzará el 21 de septiembre, y desde el 26 de septiembre se intensificarán los contenidos informativos destinados a los electores. Además, la veda electoral regirá desde el viernes 24 de octubre, dos días antes de los comicios, prohibiendo los actos proselitistas, la difusión de encuestas y la publicación de proyecciones de resultados.

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota Elecciones 2025 con Boleta Única de Papel Una de las principales novedades de estos comicios será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), establecida por la Ley Nº 27.781, que reemplaza al tradicional sistema de boleta sábana con el objetivo de reducir faltantes, robos y manipulaciones en los centros de votación. Cada elector recibirá una sola hoja con todos los partidos y candidatos para marcar su preferencia. Las fechas del calendario electoral 16 de septiembre: Publicación del padrón definitivo

21 de septiembre: Inicio formal de la campaña

1 de octubre: Publicación oficial de mesas y lugares de votación

18 de octubre: Comienzan las restricciones para difundir encuestas

24 de octubre: Comienzo de la veda electoral

26 de octubre: Jornada de votación nacional

28 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo Los primeros resultados oficiales se difundirán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, mientras que los ciudadanos que no voten tendrán 60 días para justificar su ausencia en las urnas y así no sufrirán sanciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.