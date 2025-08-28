jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 13:40
Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las Elecciones 2025 y cómo inscribirse

El 26 de octubre, quienes cumplan funciones en las mesas de votación cobrarán viáticos y podrán capacitarse para obtener un extra. Cómo anotarse y cuáles son los requisitos

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
El próximo domingo 26 de octubre de 2025, Argentina celebrará elecciones nacionales. Para garantizar el correcto desarrollo de los comicios, cada mesa de votación contará con dos autoridades de mesa: un presidente y un suplente. Estos ciudadanos tienen un rol clave, ya que deben permanecer durante toda la jornada electoral y supervisar desde la apertura de la mesa hasta el escrutinio final.

Según el Ministerio del Interior, las autoridades de mesa recibirán $40.000 por cumplir con estas funciones. Además, quienes opten por realizar la capacitación oficial, de carácter voluntario pero recomendada, podrán percibir un extra de $40.000, sumando un total de $80.000.

Funciones de las autoridades de mesa

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

  • Recibir el material electoral: urnas, boletas, padrones y demás insumos.
  • Preparar la cabina de votación para abrirla a las 8 de la mañana.
  • Verificar la identidad de cada elector antes de permitir el voto.
  • Realizar el escrutinio al cierre de la votación, registrando los resultados de cada candidato.
  • Entregar toda la documentación al Correo Argentino: actas, certificados y telegramas.

“El presidente de mesa es la máxima autoridad y sólo puede ser reemplazado por el suplente. Ambos tienen la obligación de garantizar que la votación se realice en forma correcta”, explican desde la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Requisitos para ser autoridad de mesa

Pueden ser designados ciudadanos que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 18 y 70 años.
  • Saber leer y escribir.
  • Estar habilitado para votar y figurar en el padrón electoral.
  • No estar afiliado a ningún partido político.
  • Residir en la jurisdicción donde estará la mesa.

Cómo inscribirse

Quienes deseen postularse pueden registrarse en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, gestionado por la CNE. El trámite se realiza online en padron.gob.ar/cne_autoridad. Allí se debe:

  • Seleccionar la provincia de residencia.
  • Subir una foto del DNI en formato PDF.
  • Completar un formulario con datos personales, de contacto y nivel educativo.

Desde la CNE aclaran que la inscripción no garantiza la designación, que se comunicará oportunamente. Sin embargo, una vez elegido, el ciudadano debe cumplir con sus funciones: ausentarse o abandonar la mesa sin justificación constituye un delito electoral, penado con 6 meses a 2 años de prisión.

Capacitación y pago adicional

El curso de capacitación oficial es opcional pero recomendado, especialmente para quienes no tienen experiencia. Quienes lo completen recibirán $40.000 adicionales, sumando al viático base un total de $80.000 por jornada electoral.

Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar que los comicios del 26 de octubre se desarrollen con normalidad y profesionalismo, mientras se incentiva la participación ciudadana en uno de los procesos cívicos más importantes del país.

