Elecciones en Corrientes 2025: el oficialismo obtiene el 52% de los votos y ganaría en primera vuelta

Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador, se perfila como el ganador de la elección . Detrás se ubica Martín Ascúa, candidato del kirchnerismo, mientras que La Libertad Avanza aparece en el cuarto lugar . Pasadas las 22 horas, se había escrutado el 11% de las mesas.

En segundo lugar quedó el peronismo, con Martín Ascúa, que sacó el 20,1%, mientras que en el tercer puesto aparece Ricardo Colombi, con el 17,27%. Lisandro Almirón, el candidato de La Libertad Avanza, no cumplió las expectativas y obtuvo solo el 8,24%.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones en Corrientes que eligieron gobernador, 15 diputados y cinco senadores provinciales. El ganador para la gobernación fue Juan Pablo Valdés, de Vamos Corrientes, que sacó el 52,61% de los votos.

Los comicios cerraron a las 18 y comenzó el recuento de votos que definirá quién será el sucesor de Gustavo Valdés en la gobernación .

image Elecciones en Corrientes

Escrutinio provisorio en Corrientes

Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21. Se espera que los datos iniciales provengan de localidades más pequeñas del interior, como Sauce, mientras que los resultados de la Capital correntina —que concentra un tercio del padrón— podrían demorar más en llegar.

El seguimiento de la carga de datos podrá realizarse en línea a través del sistema habilitado por la Junta Electoral de la provincia. https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/

Escrutinio definitivo en Corrientes

El martes 2 de septiembre a las 18 comenzará el escrutinio definitivo en la Legislatura provincial, donde fiscales y apoderados de los partidos participarán del conteo oficial que otorgará validez legal a la elección.

image Elecciones en Corrientes

Alta fragmentación política

La elección se presenta con un escenario fragmentado: siete fórmulas compiten por la gobernación y los votantes debieron elegir entre 58 boletas diferentes. Además del gobernador y vice, se ponen en juego cinco bancas del Senado provincial, entre 15 y 18 diputados provinciales y cargos municipales en 73 localidades.

image Candidatos en las Elecciones en Corrientes

Una jornada con tensiones

Durante la mañana, se registraron demoras en la apertura de algunas mesas, lo que generó quejas de candidatos y electores. También hubo cuestionamientos de sectores opositores sobre la logística electoral a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos a través de la estatal Telco. Ante estas inquietudes, la Junta Electoral amplió los controles para garantizar transparencia en el proceso.