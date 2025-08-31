domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 08:59
Elecciones.

Corrientes elige gobernador en una jornada clave con múltiples fuerzas en disputa

Más de 950 mil correntinos votan hoy en comicios provinciales donde se define la sucesión de Gustavo Valdés y se eligen autoridades municipales y legislativas.

Por  Agustín Weibel
Con siete fórmulas en competencia, Corrientes enfrenta una elección marcada por la fragmentación opositora, la ruptura de viejas alianzas y un oficialismo que busca retener el poder sin necesidad de segunda vuelta. La contienda podría marcar el rumbo político del noreste argentino en los próximos años.

Corrientes elige gobernador en una jornada clave con múltiples fuerzas en disputa

Corrientes será hoy uno de los epicentros de la política nacional con la realización de las elecciones provinciales que definirán al nuevo gobernador, además de renovar parte de la Legislatura, intendencias y concejos deliberantes en 73 municipios, incluida la capital. La votación cobra especial relevancia en un año atravesado por las elecciones de medio término y en la antesala de una pulseada clave en la provincia de Buenos Aires.

El padrón habilita a 950.320 ciudadanos para emitir su voto, 23 mil más que en la última elección legislativa de 2023. La elección se realiza bajo un sistema que contempla la posibilidad de balotaje, aunque el oficialismo aspira a evitarlo con una victoria en primera vuelta.

La gobernación será disputada por siete fórmulas. Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador saliente, encabeza la lista de Vamos Corrientes, el espacio que lidera el radicalismo con apoyo de múltiples partidos aliados. Lo secunda Pedro Braillard Poccard, vicegobernador en ejercicio, quien busca continuar en ese cargo.

Esta vez, sin embargo, el armado oficialista llega con una alianza reducida respecto de elecciones anteriores, tras el quiebre del frente que llevó a Gustavo Valdés al poder en 2017. La falta de acuerdo con sectores de La Libertad Avanza debilitó la estrategia de contención electoral, aunque el oficialismo sumó respaldo de figuras como Carlos "Camau" Espínola, ex medallista olímpico y actual senador nacional.

image

En la vereda opositora, se destaca la figura de Ricardo Colombi, exgobernador y actual senador provincial, quien lidera el espacio Encuentro por Corrientes (ECO) junto al peronista Martín Barrionuevo. La ruptura interna de la UCR en la provincia convierte a Colombi en uno de los principales rivales del actual oficialismo.

Por el peronismo, la boleta está encabezada por Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, acompañado por César Lezcano, del Frente Renovador. Su candidatura recibió respaldo directo de Cristina Fernández de Kirchner, que participó del acto de lanzamiento.

image

También compite Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza, quien encara su campaña con fuerte identificación con el presidente Javier Milei, aunque no logró consolidar la unidad interna del espacio libertario en Corrientes. La presencia de otro candidato libertario, Carlos "Teke" Romero, evidencia esa fractura.

Completan la oferta electoral la fórmula de Adriana Vega y Andrés Barboza por el Partido de la Esperanza, cuyas candidaturas a gobernador y vice son consideradas testimoniales, y el binomio de Sonia López y Raúl Dal Lago, por Cambiá Corrientes, de corte progresista.

El escenario se presenta abierto, con chances reales de una segunda vuelta si ninguna fórmula logra superar el 45% de los votos, o alcanza más del 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo. El resultado de esta jornada será determinante no solo para la provincia, sino también para la reconfiguración política del país de cara al segundo semestre.

Por  Redacción de TodoJujuy

