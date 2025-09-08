Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

El 2025 es un año clave para la política argentina. Además de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, varias provincias decidieron desdoblar sus comicios y acudir a las urnas en diferentes fechas a lo largo del año.
Elecciones nacionales
El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En simultáneo, algunas provincias aprovecharán para llevar adelante sus elecciones locales.
Provincias que ya votaron en mayo
El 11 de mayo fue la primera gran cita electoral. Ese día, votaron Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, eligiendo legisladores provinciales, intendentes y concejales.
Una semana más tarde, el 18 de mayo, fue el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se renovaron 30 bancas de la Legislatura porteña.
Junio: Misiones, Santa Fe y Formosa
El 8 de junio, los misioneros eligieron 20 diputados provinciales y sus suplentes.
El 29 de junio, fue el turno de Santa Fe y Formosa: en la primera se eligieron intendentes, concejales y presidentes comunales; en la segunda, legisladores provinciales y convencionales constituyentes.
Agosto: Corrientes
El 31 de agosto, los correntinos votaron para elegir gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y autoridades municipales en distintas localidades.
Septiembre: Provincia de Buenos Aires
El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, acudió a las urnas para renovar 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares.
Octubre: elecciones nacionales y provinciales simultáneas
El 26 de octubre será la fecha más importante del año. Ese día no solo se renovarán las bancas del Congreso nacional, sino que también varias provincias realizarán sus comicios locales en simultáneo. Entre ellas se encuentran:
-
Mendoza
-
Catamarca
-
La Rioja
-
Santiago del Estero
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota
Un calendario electoral extenso
De esta manera, el 2025 muestra un calendario electoral extenso, con elecciones desdobladas en distintas fechas y la concentración final en octubre. La atención estará puesta tanto en la renovación del Congreso nacional como en el impacto político de cada provincia, en un año de alto voltaje político en la Argentina.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.