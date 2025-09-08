lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 09:02
Política.

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Las próximas elecciones, dentro del calendario electoral, se realizarán en octubre junto con las legislativas a nivel nacional cuya fecha es el 26.

María Florencia Etchart
Elecciones nacionales

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En simultáneo, algunas provincias aprovecharán para llevar adelante sus elecciones locales.

Provincias que ya votaron en mayo

El 11 de mayo fue la primera gran cita electoral. Ese día, votaron Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, eligiendo legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Una semana más tarde, el 18 de mayo, fue el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se renovaron 30 bancas de la Legislatura porteña.

Junio: Misiones, Santa Fe y Formosa

El 8 de junio, los misioneros eligieron 20 diputados provinciales y sus suplentes.

El 29 de junio, fue el turno de Santa Fe y Formosa: en la primera se eligieron intendentes, concejales y presidentes comunales; en la segunda, legisladores provinciales y convencionales constituyentes.

Agosto: Corrientes

El 31 de agosto, los correntinos votaron para elegir gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y autoridades municipales en distintas localidades.

Septiembre: Provincia de Buenos Aires

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, acudió a las urnas para renovar 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares.

Octubre: elecciones nacionales y provinciales simultáneas

El 26 de octubre será la fecha más importante del año. Ese día no solo se renovarán las bancas del Congreso nacional, sino que también varias provincias realizarán sus comicios locales en simultáneo. Entre ellas se encuentran:

  • Mendoza

  • Catamarca

  • La Rioja

  • Santiago del Estero

Un calendario electoral extenso

De esta manera, el 2025 muestra un calendario electoral extenso, con elecciones desdobladas en distintas fechas y la concentración final en octubre. La atención estará puesta tanto en la renovación del Congreso nacional como en el impacto político de cada provincia, en un año de alto voltaje político en la Argentina.

