En San Luis, Claudio Poggi logró una cómoda victoria en las elecciones legislativas

Claudio Poggi logró una cómoda victoria en San Luis Claudio Poggi logró una cómoda victoria en San Luis

“Dieron un voto de confianza al cambio”, dijo Poggi en San Luis

“Esto significa que un porcentaje mayoritario de los sanluiseños que fueron a votar dieron un voto de confianza al cambio que eligieron en diciembre de 2023, un voto de respaldo al camino iniciado en estos 16 meses de gestión”, aseguró Poggi.

La Libertad Avanza no presentó una lista en estos comicios, y la razón oficial dada fue que no llegaron a tiempo por no reconocimiento jurídico de la Justicia provincial. Tampoco apoyaron a ninguno de los dos frentes que tienen libertarios.