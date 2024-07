Este lugar de San Luis está entre los pueblos más elegidos para descansar

Argentina competirá de nuevo en la iniciativa "Best Tourism Villages" de la OMT, que premia a pueblos por su promoción y conservación a través del turismo.

Argentina volverá a participar en la iniciativa "Best Tourism Villages", un certamen organizado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, conocido como Best Tourism Villages By UNWTO (Mejores Pueblos Turísticos por la OMT). Este concurso premia a localidades globales donde el turismo contribuye a la preservación de la cultura y las tradiciones, celebra la diversidad, fomenta oportunidades y protege la biodiversidad.