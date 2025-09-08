Mercado post elecciones: las acciones argentinas caen hasta 15% en premarket de Wall Street

La apertura del lunes en el premarket de Wall Street mostró una tendencia negativa para la mayoría de los ADR argentinos , en medio del impacto generado por la derrota del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. Al comparar con el cierre del viernes , prevalecieron las pérdidas.

Política. Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Puntualmente, solo tres activos lograron subir, uno permaneció estable y diecisiete registraron caídas . En paralelo, los títulos de deuda soberana retrocedieron hasta un 7,77% . Dentro de los retrocesos más marcados, Grupo Galicia (GGAL) experimentó una caída del 15,21% , cerrando en 34 dólares contra los 40,10 de la rueda previa. Este desplome , el mayor del panel, puso en evidencia la fragilidad del sector financiero al comenzar la semana.

Otro golpe importante se registró en Banco Macro (BMA) , que cayó un 10,03% hasta 53 dólares , desde los 58,91 dólares del cierre anterior. Banco Supervielle (SUPV) también sufrió fuertes pérdidas , retrocediendo 11,36% hasta 7,10 dólares , frente a los 8,01 dólares previos.

Las acciones argentinas caen hasta 15% en el premarket de Wall Street y los bonos más de 8%.

Otros bancos reflejaron caídas similares: BBVA Argentina (BBAR) perdió 7,54% , operando a 11,40 dólares en el premarket frente a los 12,33 dólares del viernes.

En el sector energético, YPF (YPF) lideró los descensos con un retroceso del 11,29%, pasando de 30,83 dólares a 27,35 dólares. Vista Energy (VIST) bajó 8,09% hasta 35 dólares desde 38,08 dólares, mientras que Pampa Energía (PAM) retrocedió 8,43% a 62,24 dólares, contra 67,97 dólares previos. Edenor (EDN) mostró la caída más pronunciada del segmento con un 13,27%, cerrando en 18,95 dólares.

Mayoría de bajas entre los american depositary receipts (ADR) de empresas argentinas antes de la apertura del mercado.

La firma Loma Negra (LOMA) registró un descenso del 10%, situándose en 8,10 dólares desde los 9 dólares de la sesión anterior. Por su parte, Transportadora de Gas del Sur (TGS) retrocedió 4,5%, alcanzando los 25,25 dólares frente a los 26,44 previos.

Retrocesos en construcción, transporte y agricultura

En el segmento agrícola, Cresud (CRESY) cayó 2,06%, cerrando en 9,49 dólares en el premarket tras operar a 9,69 dólares el viernes. Adecoagro (AGRO) descendió 2,54%, quedando en 8,07 dólares, mientras que Bioceres (BIOX) permaneció estable en 2,71 dólares.

En telecomunicaciones, Telecom Argentina (TEO) registró una baja del 6,34%, ubicándose en 7,98 dólares. En el sector energético, Central Puerto (CEPU) presentó un ligero retroceso de 1,84%, cerrando en 10,13 dólares.

Las operaciones previas a la apertura de Nueva york mostraron fuertes bajas en varios ADR argentinos tras el resultado electoral bonaerense.

En el ámbito tecnológico, Mercado Libre (MELI) registró una caída mínima del 0,01%, situándose en 2.417,49 dólares. En contrapartida, Globant (GLOB) avanzó 1,23%, alcanzando los 63,12 dólares, mientras que Ternium (TX) subió 2,34% hasta 34,58 dólares y Tenaris (TS) presentó una mejora de 1,23%, quedando en 35,31 dólares.

Tecnología y telecomunicaciones muestran movimientos mixtos

Por su parte, en el sector inmobiliario y aeroportuario, IRSA (IRS) retrocedió 4,19% hasta 13,73 dólares, y Corporación América Airports (CAAP) descendió 0,61%, ubicándose en 21,30 dólares.

El panorama general del premarket evidenció una dinámica predominante: diecisiete empresas registraron pérdidas, tres cerraron en alza y una permaneció sin variaciones. Este comportamiento reflejó la reacción inicial de los mercados ante la derrota del oficialismo en Buenos Aires y las expectativas sobre cómo impactará la nueva situación política y económica.

El inicio de la jornada del lunes en el premarket de Wall Street se presentó con retrocesos generalizados para los ADR argentinos.

En cuanto a los bonos soberanos bajo la legislación de Nueva York, conocidos como Globales, profundizaron sus pérdidas durante las primeras operaciones tras la derrota electoral del oficialismo. Hacia las 9 de la mañana en Argentina, el Global 2029 (ARGENT 29) registraba un retroceso de 7,25% hasta 72,69 dólares; el Global 2030 (ARGENT 30) caía 7,08% hasta 68,94 dólares; el Global 2035 (ARGENT 35) descendía 8,89% hasta 56,73 dólares; el Global 2038 (ARGENT 38) bajaba 8,72% hasta 60,55 dólares; el Global 2041 (ARGENT 41) se situaba en 53,81 dólares con una baja de 6,64%, y el Global 2046 (ARGENT 46) perdía 8,38% hasta 55,54 dólares.

Bonos Globales profundizan pérdidas tras el resultado electoral

Los operadores destacan que, pese a estas caídas, el volumen de operaciones no resulta significativo en este tramo horario, ya que la actividad adquiere mayor firmeza recién después de las 9:30. Será en ese momento cuando se podrá evaluar con mayor precisión el efecto total sobre la deuda. De todos modos, las cotizaciones iniciales ya ofrecen una señal anticipada sobre la dirección de los precios en el mercado.

Los bancos también mostraron retrocesos en otros papeles.

La reacción inicial de los ADR argentinos se alinea con lo previsto. Según un informe de la consultora 1816, estos instrumentos financieros enfrentarán una presión considerable tras el resultado de los comicios, en un contexto donde el Gobierno anticipaba un desenlace distinto y ahora deberá ajustar su hoja de ruta.

El estudio subrayó que el tipo de cambio no alcanzó el límite superior de la banda cambiaria gracias a que la tasa de interés real se situó en 40% y a la intervención del Ejecutivo en los mercados de futuros y spot.

Acciones argentinas en Wall Street.

De cara a los meses siguientes, 1816 proyecta que los actores del mercado comenzarán a anticipar y especular sobre los escenarios políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, el informe remarca: “el mercado ajustará fuerte hacia abajo la probabilidad implícita de que Milei sea reelecto en 2027” y subrayó que “veremos si empieza a meter en precios una chance alta de regreso al poder del peronismo de izquierda (…) o asigna chances a que surja una tercera alternativa”.