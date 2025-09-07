domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 10:25
en vivo Comicios.

En vivo minuto a minuto: elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires vive una jornada histórica en las elecciones 2025. Es la primera vez que se desdobla de los comicios nacionales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

EN VIVO

En este domingo electoral, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ya están emitiendo su voto. A partir de las 8:00 abrieron los más de 40 mil centros de votación habilitados en todo el territorio provincial y el proceso se extiende hasta las 18:00, tiempo en el cual permanecerán activas las mesas de sufragio según lo dispuesto por la Junta Electoral.

¿Qué se vota hoy?

  • Se renueva la mitad de la Legislatura provincial: 46 bancas en Diputados y 23 en el Senado.
  • Además, se eligen concejales municipales y consejeros escolares, cargos clave para la gestión local en los 135 municipios de la provincia.

Aspectos clave del operativo electoral

  • Voto obligatorio para personas de entre 18 y 70 años. Para quienes tienen entre 16 y 17 o más de 70, la participación es optativa.
  • El sistema utilizado es el de boleta partidaria tradicional, como en elecciones anteriores; no se utiliza Boleta Única de Papel en esta instancia.
  • Si llegás justo antes de las 18:00 h y hay fila, igual podés votar; pero una vez cerradas las puertas, no se permite la entrada.
  • La veda electoral ya está en vigor: desde el viernes a las 8:00 h están prohibidos actos de campaña, difusión de encuestas, eventos públicos y venta de alcohol. Todo culmina hoy a las 21:00 h, tres horas tras el cierre de los comicios.

En vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Máximo Kirchner: "Es una elección importante"

El diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto pasadas las 9 de la mañana en la escuela pública N°5 de Tolosa, La Plata. Tras sufragar, sostuvo que “estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país. La provincia representa el 40% del electorado, por eso es importante la elección”.

Consultado sobre si el gobernador Axel Kicillof, responsable del desdoblamiento de los comicios, será el “ganador”, Kirchner afirmó que “la cuestión no pasa por ahí” y que “la sociedad se tiene que expresar”. Además, consideró que las elecciones legislativas provinciales “pueden ser el termómetro de las elecciones de octubre” y remarcó la importancia de la participación: “Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%. Hay que ejercer el derecho al voto, que es fundamental”.

Durante los pocos minutos frente a la prensa, el diputado evitó referirse a la investigación por presuntas coimas en ANDIS y declaró: “Me preocupa la economía del país, lo que hace Toto Caputo, lo que hace la hermana del presidente”. También anticipó que cerca de las 17 visitará a su madre, quien permanece en prisión domiciliaria en San José 1111, y que antes recorrerá varios municipios y distritos.

Respecto del video viral donde criticaba al gobernador por supuestas obras pendientes en Quilmes, Máximo Kirchner respondió irónicamente y elogió los trabajos realizados en la avenida 520 de Tolosa: “Quedó muy linda la obra de la 520, siempre quisimos los tolosanos esa obra”.

Máximo Kirchner
Máximo Kirchner votó temprano y habló con la prensa.

Máximo Kirchner votó temprano y habló con la prensa.

Live Blog Post

Demoras en la votación

Pasadas las 9:30 de la mañana, muchas mesas todavía no habían abierto por la falta de autoridades de mesa.

Live Blog Post

El voto de Daniel Scioli

Pasadas las 9 de la mañana, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, concurrió a votar en la Sociedad de Fomento de Dique Luján, en el partido de Tigre.

En la mesa 0967 no encontró fila, por lo que ingresó rápidamente al cuarto oscuro y en pocos minutos completó el trámite. Al retirarse, evitó realizar declaraciones a la prensa que lo esperaba en el lugar.

Live Blog Post

Dónde voto en Buenos Aires

Más de 13 millones de bonaerenses deberán renovar parte de la Legislatura y autoridades municipales.

Podés consultar el padrón electoral en el sitio de la Junta Electoral de Buenos Aires.

Live Blog Post

Abrieron las mesas

A las 8 de la mañana abrieron las mesas en el distrito electoral más grande del país. Millones de personas están habilitadas para participar en las elecciones 2025 y llaman a acercarse a las escuelas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué se vota

Cierre "preventivo" del Paso de Jama para este domingo 7 de septiembre

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel