En vivo minuto a minuto: elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

Live Blog Post

Máximo Kirchner: "Es una elección importante"

El diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto pasadas las 9 de la mañana en la escuela pública N°5 de Tolosa, La Plata. Tras sufragar, sostuvo que “estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país. La provincia representa el 40% del electorado, por eso es importante la elección”.

Consultado sobre si el gobernador Axel Kicillof, responsable del desdoblamiento de los comicios, será el “ganador”, Kirchner afirmó que “la cuestión no pasa por ahí” y que “la sociedad se tiene que expresar”. Además, consideró que las elecciones legislativas provinciales “pueden ser el termómetro de las elecciones de octubre” y remarcó la importancia de la participación: “Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%. Hay que ejercer el derecho al voto, que es fundamental”.

Durante los pocos minutos frente a la prensa, el diputado evitó referirse a la investigación por presuntas coimas en ANDIS y declaró: “Me preocupa la economía del país, lo que hace Toto Caputo, lo que hace la hermana del presidente”. También anticipó que cerca de las 17 visitará a su madre, quien permanece en prisión domiciliaria en San José 1111, y que antes recorrerá varios municipios y distritos.

Respecto del video viral donde criticaba al gobernador por supuestas obras pendientes en Quilmes, Máximo Kirchner respondió irónicamente y elogió los trabajos realizados en la avenida 520 de Tolosa: “Quedó muy linda la obra de la 520, siempre quisimos los tolosanos esa obra”.