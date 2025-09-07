Cristina Kirchner a Javier Milei: "Salí de la burbuja"

El peronismo logró una victoria en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025, donde alcanzó el 46,94% de los votos frente al 33,86% obtenido por La Libertad Avanza. Luego de conocerse los resultados, Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje con fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei , en el que cuestionó sus políticas y sus declaraciones públicas.

Comicios. Los resultados oficiales de las elecciones en provincia de Buenos Aires

En su escrito, la ex presidenta aludió al debate por los derechos humanos y el “Nunca Más”, cuestionando lo que calificó como una banalización del "período más oscuro de la historia argentina". Además, criticó lo que consideró expresiones de burla hacia la muerte, el dolor de los adversarios y la estigmatización de personas con discapacidad.

Kirchner también apuntó contra la situación económica: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, expresó en su publicación.

El mensaje completo

¿Viste Milei?...

Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.

Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.

Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal.

Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)…

Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…

Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy.

Saludos cordiales desde San José 1111.

P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!

P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…

Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.