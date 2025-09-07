domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 08:45
Legislativas.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué se vota

Este domingo en las elecciones 2025, los bonaerenses votan para renovar la mitad de la Legislatura y cargos municipales.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Los bonaerenses votarán para renovar cargos provinciales y municipales en unas elecciones legislativas sin primarias (PASO) y separadas de las nacionales, que serán el 26 de octubre dentro de las elecciones 2025.

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Comicios.

Buenos Aires vota en unas elecciones 2025 polarizadas
la libertad avanza presento en jujuy a sus candidatos para las elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Cuantos cargos se renuevan

En las elecciones previstas están habilitadas para votar más de 13 millones de personas. Se dispondrán 38.788 mesas habilitadas en toda la provincia para facilitar la votación.

Se definirán 46 diputaciones y 23 bancas de senadores, es decir, la mitad de las cámaras provinciales, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

Elecciones 2025
Cuantas secciones electorales participan

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, cada una con un número distinto de municipios, votantes y bancas a renovar:

  • Primera sección: 24 municipios, 4,6 millones de votantes, eligen 8 senadores.
  • Segunda sección: 15 municipios, 600.000 votantes, eligen 11 diputados.
  • Tercera sección: 19 municipios, 5 millones de votantes, eligen 18 diputados.
  • Cuarta sección: 19 municipios, 520.000 votantes, eligen 7 senadores.
  • Quinta sección: 27 municipios, más de 1,2 millones de electores, eligen 5 senadores.
  • Sexta sección: 27 municipios, 600.000 votantes, eligen 11 diputados.
  • Séptima sección: 8 municipios, 300.000 votantes, eligen 3 senadores.
  • Octava sección: corresponde al municipio de La Plata, donde se eligen 6 diputados

El voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años, y optativo para jóvenes de 16 a 17 años y mayores de 70. Solo podrán votar quienes estén en el padrón electoral con residencia en la provincia.

Se usará la boleta partidaria tradicional, también llamada lista sábana, en la que cada partido presenta una papeleta con todos sus candidatos. La separación de las elecciones provinciales y nacionales responde a que en octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel, y combinar ambos sistemas en una misma jornada generaría confusión, según explicó el gobernador Axel Kicillof.

