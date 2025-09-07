lunes 08 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 23:24
Elecciones 2025.

Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"

El gobernador de Buenos Aires, Áxel Kicillof, encabezó el acto de festejo tras las elecciones legislativas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Sus palabras se escucharon en medio de cánticos de la militancia que coreaban “Axel conducción” y “Axel presidente”, en clara referencia a un eventual lanzamiento presidencial en 2027.

Áxel Kicillof
Áxel Kicillof.

Áxel Kicillof.

“Una victoria aplastante”

En su discurso, Kicillof calificó la elección como “histórica” y sostuvo que se trató de una de las contiendas “más pacíficas y limpias” de la provincia, sin denuncias registradas. “La boleta de Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada que tendría que estar en este escenario”, señaló el mandatario.

Kicillof también resaltó el rol de la provincia como “escudo y red para defender a nuestro pueblo” y resaltó: "Nos quitaron millones de pesos, nos agredieron, pero nosotros no respondimos y nos dedicamos a trabajar, trabajar y trabajar”.

Mensaje a Javier Milei y mirada al futuro

El gobernador bonaerense aseguró que el resultado electoral constituye un llamado de atención para el Gobierno nacional. “Las urnas le dieron un mensaje al presidente: tiene que rectificar el rumbo. Le dijeron que no se puede gobernar más con odio ni con indiferencia ”, afirmó.

En ese sentido, Kicillof insistió en que existe “otro camino posible” basado en la educación, la salud, la obra pública y el trabajo. También llamó a una reunión con el presidente Milei para discutir los problemas del distrito más grande del país y ratificó su intención de coordinar acciones con otras provincias.

“Basta de acusar al peronismo. Se los digo a todos: democracia, paz y peronismo”, concluyó el mandatario, ante una militancia que lo ovacionó.

