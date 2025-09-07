lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de septiembre de 2025 - 22:19
Elecciones 2025.

Javier Milei: "Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

Javier Milei reconoció la derrota y prometió corregir lo que sea necesario; pero ratificó el rumbo económico

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar destruir el plan económico

Javier Milei acusó al kirchnerismo de buscar "destruir el plan económico"

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el presidente Javier Milei

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el presidente Javier Milei

El abrazo de Javier Milei y Karina Milei tras la derrota en las elecciones de Provincia. Foto: Fernando de la Orden

El abrazo de Javier Milei y Karina Milei tras la derrota en las elecciones de Provincia. Foto: Fernando de la Orden

Lee además
Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Elecciones 2025.

Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"
carlos sadir tras las elecciones 2025 en buenos aires: sin gestion y sin dialogo no hay futuro
Política.

Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Al subir al escenario, el presidente Javier Milei saludó a la gente y agradeció a "todos los fiscal que siguen trabajando y a los que pusieron el hombro en esta elección”. Luego de esto, el mandatario apuntó a los números y a lo que se hará de ahora en adelante.

“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota (…) hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo” dijo el presidente.

Javier Milei
“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el presidente Javier Milei

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el presidente Javier Milei

En el momento de realizar un análisis sobre los números obtenidos, el Presidente apuntó, “Cuando uno mira estos resultados, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que lo hace de manera eficiente. Básicamente ellos hicieron la mejor de las elecciones que podían hacer porque estaban en juegos sus cargos y distritos”

Esto es un piso para trabajar de cara a las elecciones nacionales. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica. No hay opción, vamos a corregir nuestros errores de cara al futuro”, señaló Milei al referirse al desempeño de su espacio político.

El mandatario también buscó enviar un mensaje de continuidad a los argentinos: “Más allá de este resultado electoral, quiero señalar que el rumbo que fue elegido en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.

En ese sentido, enumeró los principales ejes de su plan económico y político: “Vamos a seguir defendiendo el Equilibrio Fiscal, el Esquema Cambiario, la Política de Desregulación, las políticas de Capital Humano, seguir con la Política de Defensa, entre otras cuestiones”.

Javier Milei y Karina Milei
El abrazo de Javier Milei y Karina Milei tras la derrota en las elecciones de Provincia. Foto: Fernando de la Orden

El abrazo de Javier Milei y Karina Milei tras la derrota en las elecciones de Provincia. Foto: Fernando de la Orden

"Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo" dio Javier Milei

Al mismo tiempo, reafirmó la estrategia internacional de su gestión: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo; manteniendo el lado del bien. No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo lo vamos a profundizar más”.

Con estas declaraciones, Milei reconoció la necesidad de ajustes internos en La Libertad Avanza, pero dejó en claro que no habrá cambios en la hoja de ruta trazada desde el inicio de su mandato. El discurso buscó transmitir un doble mensaje: autocrítica hacia adentro y ratificación de rumbo hacia afuera.

“Como decia Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar con las ideas de la libertad porque vamos a hacer la Argentina grande nuevamente. Como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la argentina retrocede, y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Mañana todos a trabajar que hay que sacar un país adelante”, cerró el Presidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"

Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Cristina Kirchner a Javier Milei: "Salí de la burbuja"

La pregunta de Santi Maratea que incomodó a Mirtha Legrand en plena mesa: ¿qué le preguntó a la Diva?

Quién es la argentina aspirante a astronauta con la que almorzó Milei

Lo que se lee ahora
Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Elecciones 2025.

Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Ataque a joven con arma blanca (imagen ilustrativa)
Finca El Pongo.

Un hombre murió luego de recibir una puñalada en el cuello

Ana Laura Bernard
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Detenidos en Jujuy por vender drogas en la calle.
Policiales.

Detienen a dos hombres que vendían drogas en la calle en Jujuy

Josefina Blanco entregará el cetro en la FNE 2025.
¡Hermosas!

FNE 2025: las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel