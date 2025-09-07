Javier Milei: "Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

El abrazo de Javier Milei y Karina Milei tras la derrota en las elecciones de Provincia. Foto: Fernando de la Orden

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el presidente Javier Milei

Tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza , el presidente Javier Milei se pronunció con un discurso que combinó autocrítica y ratificación de su programa de gobierno.

Al subir al escenario, el presidente Javier Milei saludó a la gente y agradeció a "todos los fiscal que siguen trabajando y a los que pusieron el hombro en esta elección”. Luego de esto, el mandatario apuntó a los números y a lo que se hará de ahora en adelante.

“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota (…) hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo ” dijo el presidente.

En el momento de realizar un análisis sobre los números obtenidos, el Presidente apuntó, “Cuando uno mira estos resultados, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que lo hace de manera eficiente. Básicamente ellos hicieron la mejor de las elecciones que podían hacer porque estaban en juegos sus cargos y distritos”

“Esto es un piso para trabajar de cara a las elecciones nacionales. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica. No hay opción, vamos a corregir nuestros errores de cara al futuro”, señaló Milei al referirse al desempeño de su espacio político.

El mandatario también buscó enviar un mensaje de continuidad a los argentinos: “Más allá de este resultado electoral, quiero señalar que el rumbo que fue elegido en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.

En ese sentido, enumeró los principales ejes de su plan económico y político: “Vamos a seguir defendiendo el Equilibrio Fiscal, el Esquema Cambiario, la Política de Desregulación, las políticas de Capital Humano, seguir con la Política de Defensa, entre otras cuestiones”.

"Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo" dio Javier Milei

Al mismo tiempo, reafirmó la estrategia internacional de su gestión: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo; manteniendo el lado del bien. No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo lo vamos a profundizar más”.

Con estas declaraciones, Milei reconoció la necesidad de ajustes internos en La Libertad Avanza, pero dejó en claro que no habrá cambios en la hoja de ruta trazada desde el inicio de su mandato. El discurso buscó transmitir un doble mensaje: autocrítica hacia adentro y ratificación de rumbo hacia afuera.

“Como decia Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar con las ideas de la libertad porque vamos a hacer la Argentina grande nuevamente. Como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la argentina retrocede, y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Mañana todos a trabajar que hay que sacar un país adelante”, cerró el Presidente.