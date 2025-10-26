domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 10:13
Elecciones.

Carlos Sadir: "Queremos tener un buen resultado para Jujuy"

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó la rapidez del sistema de boleta única de papel. También llamó a los jujeños a participar en los comicios.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir (2)
“Es un día muy importante para la Argentina y la democracia”

Tras emitir su voto, el mandatario jujeño expresó: “Es un día muy importante para la Argentina y la democracia. Elegimos los representantes de Jujuy para el Congreso”.

Sadir destacó la implementación del nuevo sistema electoral y aseguró que el proceso se desarrolla con normalidad. “La boleta única es muy rápida, solo se elige una categoría y facilita la votación. Es toda una novedad porque es la primera vez”, dijo.

“Es todo con normalidad y que se desarrolle bien”, agregó, al tiempo que resaltó la importancia de que los comicios se desarrollen en paz y con orden.

Embed - ELECCIONES 2025 - CARLOS SADIR: “Es un día muy importante para la Argentina y la democracia"

El gobernador observó que las primeras horas de la mañana mostraron poca concurrencia. “Por lo que se nota, hay mucha apatía con la elección, así que aprovecho para invitar a la gente a votar”, afirmó. “Es rapidísimo y facilita también”, insistió, y agregó que “se espera que después del mediodía haya más gente”.

Además, destacó la agilidad del proceso: “Es tan rápido todo que no creo que quede mucha gente adentro de las escuelas al momento de cierre”.

¿Boleta única en Jujuy?

Consultado sobre el sistema electoral, Sadir señaló que la provincia podría avanzar con la misma modalidad en el futuro. “La Legislatura será quien tiene que tratar la boleta única de papel. Hay algunos proyectos”, indicó.

También se refirió al desarrollo de la jornada: “Ahora vamos a hacer una recorrida y ver cómo va el comicio”. Y expresó sus expectativas: “Queremos tener un buen resultado para Jujuy. Es una elección muy importante que va a determinar cómo será la composición del Congreso para lo que viene”.

“Esperamos medidas del Gobierno nacional que lleguen a la gente”

En otro tramo, el gobernador habló sobre la situación económica y el vínculo con la Nación. “Todos esperamos que el Gobierno nacional, sin importar el resultado, tome algunas medidas, en especial el diálogo y el consenso”, expresó.

“Desde Provincias Unidas venimos pidiendo acomodar algunas cuestiones macroeconómicas, pero que lleguen a la gente”, afirmó Sadir, al tiempo que remarcó: “Colaboramos mucho con el Gobierno nacional en las reformas que creemos necesarias. No acompañamos cuando creemos que son proyectos que no le sirven a la gente ni a las provincias. Hay que poner un límite también”.

Por último, el mandatario jujeño insistió en la necesidad de una mirada más equitativa hacia el interior del país. “Queremos acompañar todo lo que sirva para el país y el interior. Tuvimos una postura firme teniendo en cuenta nuestros derechos y obligaciones”, explicó.

“El Gobierno nacional tiene que ser más federal, de obras que no se hacen y otras cosas”, subrayó Sadir, en referencia a la distribución de recursos y la ejecución de proyectos pendientes en las provincias.

