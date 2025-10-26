María Inés Zigarán: "Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada"

La candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán, participó de la jornada electoral en San Salvador de Jujuy. Lo hizo con un mensaje centrado en la importancia de la participación ciudadana, la defensa de las instituciones y la necesidad de ratificar el compromiso con la democracia argentina.

“ Siempre es una gran emoción venir a votar y ratificar la vigencia de la democracia ”, expresó al llegar al establecimiento donde emitió su voto.

“Siempre es un compromiso de los argentinos con un sistema de elección, con un sistema de vida”, sostuvo la dirigente, y agregó: “La verdad que iniciamos una jornada muy contenta. Deseo que venga mucha gente a votar y se comprometa con la elección”.

La candidata jujeña subrayó el valor simbólico del acto electoral: “Siempre es un acto de gran emoción y compromiso. Los argentinos tenemos que volver a ratificar el compromiso para siempre con la democracia”.

“Hay que cuidar la democracia y las instituciones”

Durante su contacto con la prensa, Zigarán hizo un llamado a defender los valores democráticos frente a los discursos autoritarios. “Tenemos que cuidar la democracia y las instituciones”, dijo, y advirtió que “hay que evitar el surgimiento de climas sociales que habilitan el autoritarismo y proyectos que puedan bordear en neofascismo”.

“Es importante ratificar el sentido de la democracia”, insistió, al remarcar que el voto “no es solo un derecho, sino también una responsabilidad ciudadana con el presente y el futuro del país”.

La candidata comentó cómo desarrollará la jornada junto a su equipo político. “Vamos a seguir el movimiento en las escuelas con los equipos de trabajo y después de las 18 en el bunker de Alto La Viña”, explicó.

Zigarán adelantó que “vamos a estar con toda la dirigencia del sector y vamos a ir viendo los datos con mucha expectativa”. En ese sentido, manifestó: “Hasta las 21 no podemos dar ninguna información, pero tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada”.

La dirigente también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes hacen posible el desarrollo de la elección. “Quiero agradecer a toda la prensa, a los periodistas, a los fiscales, presidentes de mesa, a todos los equipos y a las fuerzas de seguridad”, señaló.

“Es importante reconocer el trabajo de todos los que garantizan que este día se desarrolle con normalidad y transparencia”, añadió.

“La boleta única es un método rápido, ágil y sencillo”

Consultada sobre la implementación de la boleta única de papel, Zigarán opinó que el nuevo sistema “es un método rápido, ágil y sencillo”. Además, confió en que “será un buen sistema y que ayude a agilizar el conteo y el escrutinio, garantizando mayor transparencia”.

La candidata finalizó destacando la relevancia del proceso electoral: “Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada”.