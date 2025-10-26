domingo 26 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2025 - 08:55
Elecciones 2025.

María Inés Zigarán: "Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada"

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán, llamó a “cuidar la democracia y las instituciones”.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
María Inés Zigarán (2)
Lee además
Elecciones 2025, app oficial Elecciones Legislativas 2025 para seguir los resultados en tiempo real
Elecciones 2025.

Ya está disponible la app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real
Elecciones 2025: funcionamiento de los servicios para este domingo
Importante.

Elecciones 2025: funcionamiento de los servicios para este domingo

“Siempre es un compromiso de los argentinos con un sistema de elección, con un sistema de vida”, sostuvo la dirigente, y agregó: “La verdad que iniciamos una jornada muy contenta. Deseo que venga mucha gente a votar y se comprometa con la elección”.

La candidata jujeña subrayó el valor simbólico del acto electoral: “Siempre es un acto de gran emoción y compromiso. Los argentinos tenemos que volver a ratificar el compromiso para siempre con la democracia”.

Embed - María Inés Zigarán: "Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada"

“Hay que cuidar la democracia y las instituciones”

Durante su contacto con la prensa, Zigarán hizo un llamado a defender los valores democráticos frente a los discursos autoritarios. “Tenemos que cuidar la democracia y las instituciones”, dijo, y advirtió que “hay que evitar el surgimiento de climas sociales que habilitan el autoritarismo y proyectos que puedan bordear en neofascismo”.

“Es importante ratificar el sentido de la democracia”, insistió, al remarcar que el votono es solo un derecho, sino también una responsabilidad ciudadana con el presente y el futuro del país”.

La candidata comentó cómo desarrollará la jornada junto a su equipo político. “Vamos a seguir el movimiento en las escuelas con los equipos de trabajo y después de las 18 en el bunker de Alto La Viña”, explicó.

Zigarán adelantó que “vamos a estar con toda la dirigencia del sector y vamos a ir viendo los datos con mucha expectativa”. En ese sentido, manifestó: “Hasta las 21 no podemos dar ninguna información, pero tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada”.

La dirigente también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes hacen posible el desarrollo de la elección. “Quiero agradecer a toda la prensa, a los periodistas, a los fiscales, presidentes de mesa, a todos los equipos y a las fuerzas de seguridad”, señaló.

“Es importante reconocer el trabajo de todos los que garantizan que este día se desarrolle con normalidad y transparencia”, añadió.

María Inés Zigarán (3)

“La boleta única es un método rápido, ágil y sencillo”

Consultada sobre la implementación de la boleta única de papel, Zigarán opinó que el nuevo sistema “es un método rápido, ágil y sencillo”. Además, confió en que “será un buen sistema y que ayude a agilizar el conteo y el escrutinio, garantizando mayor transparencia”.

La candidata finalizó destacando la relevancia del proceso electoral: “Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ya está disponible la app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real

Elecciones 2025: funcionamiento de los servicios para este domingo

Elecciones 2025: por la veda, ya no se puede vender ni comprar bebidas alcohólicas

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

María Inés Zigarán: "Hay desafíos pendientes, pero también muchos logros alcanzados"

Lo que se lee ahora
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Inundación en Buenos Aires.
Trágico.

Un taxista murió en su auto durante la inundación en Buenos Aires

Fuerte tormenta en el AMBA: calles bajo agua, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia
Temporal.

Fuerte tormenta en el AMBA: calles bajo agua, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia

Nueva detenida en el triple crimen narco en Florencio Varela.
Investigación.

Nueva detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela.

Diego Magno se sumaría a Talleres de Perico para el Torneo Regional Amateur
Refuerzo.

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel