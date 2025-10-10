"El 26 vamos a pintar la provincia de naranja", dijo María Inés Zigarán

Durante la cumbre de Provincias Unidas celebrada en la provincia, la candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, expresó su optimismo de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. “El domingo 26 vamos a pintar Jujuy de naranja y luego vamos a pintar de Provincias Unidas la Argentina”, afirmó ante un auditorio colmado de militantes y dirigentes.

Llamado a frenar al kirchnerismo y al gobierno de Milei Zigarán instó a los electores a “no permitir que el kirchnerismo sea una opción para los jujeños ni para los argentinos” y, al mismo tiempo, planteó la necesidad de “poner freno al gobierno de Milei, que pretende destruir el Estado y construir una sociedad para pocos”.

En su discurso, la candidata apuntó con dureza contra los sectores políticos tradicionales: “Ellos son la casta, son corruptos, son coimeros y se apropian de los recursos de la gente”.

María InéS Zigarán Pizarro: “Más gobernadores se unirán a Provincias Unidas” En el mismo encuentro, Mario Pizarro, también candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, destacó la expansión del espacio político en todo el país. “En poco tiempo serán más los gobernadores que se unirán a esta corriente de pensamiento”, afirmó.

El dirigente explicó que Provincias Unidas busca “fortalecer la democracia, defender las instituciones y desde la política brindar respuestas a las necesidades de la gente”. Mario Pizarro Crítica al manejo de los recursos nacionales Pizarro subrayó además que, pese a la diversidad regional, todas las provincias comparten una misma preocupación: “Un gobierno nacional que ajusta y se apropia de los recursos que les corresponden a las administraciones provinciales”. El encuentro en Jujuy cerró con un fuerte llamado a la unidad federal y al fortalecimiento de un proyecto político que —según sus referentes— prioriza la producción, el trabajo y el respeto por el federalismo.

