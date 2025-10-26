Reviví el minuto a minuto de las Elecciones 2025 en Jujuy y todo la Argentina

Live Blog Post

El senador Ezequiel Atauche votó

El senador por Jujuy de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, emitió su voto durante la mañana del domingo y estacó que "es un avance importante la Boleta Única de Papel". En ese marcó, expresó: "Se trabajó mucho, es un sistema más transparente y moderno que ayuda a elegir rápido. Las ventajas son inmensas, es mucho más ágil, también las ventajas de costos y logísticas. Es el momento que en Jujuy avancemos a un votación más transparente y económica".

En alusión a la jornada electoral, Atauche dijo: "Está muy tranquilo, el decimos a la gente que salga a votar, que entendamos la importancia del sufragio. Es el momento de elegir a quienes serán los representantes de los jujeños en el Congreso".