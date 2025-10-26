domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 18:00
en vivo Política.

Reviví el minuto a minuto de las Elecciones 2025 en Jujuy y todo la Argentina

Los ciudadanos votan para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En Jujuy, solo se eligen diputados nacionales. Reviví el minuto a minuto de los comicios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones 2025

Elecciones 2025

EN VIVO

Live Blog Post

Seguí el minuto a minuto de los resultados por Todo Jujuy

Te invitamos a seguir en vivo el minuto a minuto del conteo de votos en Jujuy y todo el país, a través de nuestra nota exclusiva: hacer click aquí

Live Blog Post

CERRARON LAS ESCUELAS: FINALIZÓ LA VOTACIÓN EN TODO EL PAÍS

Live Blog Post

Seguí la transmisión de Canal 4 por YouTube

Embed - CANAL 4 EN VIVO - ARGENTINA ELIGE - 26/10/2025
Live Blog Post

Votó Mirtha Legrand

Entre flashes y aplausos, alrededor de las 13 Mirtha Legrand ejerció su derecho cívico y se convirtió en una de las postales del domingo. "Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, dijo la diva de los almuerzos.

image
Live Blog Post

En Jujuy votó el 55% del padrón

En la provincia de Jujuy hasta las 16 horas, había votado el 55% del padrón electoral habilitado para las elecciones 2025.

Live Blog Post

58,5% del padrón nacional ya votó en el país

A las 17 horas, la Cámara Nacional Electoral informó que ya votó el 58,5% del padrón a nivel nacional.

Live Blog Post

Última hora de votación

Arrancó la última hora de votación en las elecciones 2025 en todo el país. Hasta las 18 horas los jujeños y todos los ciudadanos podrán ir a votar.

Live Blog Post

Hasta las 15 horas, votó el 41% del padrón electoral nacional

Según datos oficiales, pasadas las 15:00 horas, había emitido su voto el 41% del padrón electoral en todo el país.

El registro anterior, realizado al mediodía, mostraba una participación algo menor, que apenas superaba el 23% de los electores habilitados.

Live Blog Post

Hasta las 12, votó el 30% del padrón electoral en Jujuy

Live Blog Post

Votó Llaryora

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús. Llamó a los cordobeses a participar. “No hubo ningún conflicto, se pudo abrir muy bien la elección. En toda la campaña pudimos garantizar en Córdoba la libertad de expresión”, señaló el mandatario provincial ante los medios.

Embed
Live Blog Post

Así está el Senado

Embed

Live Blog Post

Así está la Cámara de Diputados

La composición actual de la Cámara de Diputados de la Nación, que se modificará desde el 10 de diciembre.

Embed

Live Blog Post

Corte de tránsito total en la intersección del Tribunal Electoral Nacional

Desde las 18:00 hs, habrá corte de tránsito total en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas, donde se encuentra el Tribunal Electoral Nacional.

Live Blog Post

Nicolás del Caño votó

image

Live Blog Post

El tiempo promedio de voto con la Boleta Única es entre 3 y 4 minutos

La Dirección Nacional Electoral estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores.

Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Live Blog Post

Nacho Torres votó

image

Live Blog Post

Mauricio Macri emitió su voto

image

Live Blog Post

El voto de Maximiliano Pullaro

image

Live Blog Post

Axel Kicillof votó en Buenos Aires

image

Live Blog Post

El voto de Martín Lousteau

image

Live Blog Post

Alfredo Cornejo votó

image

Live Blog Post

Hasta las 12 votó el 23% del padrón electoral

En un nuevo nuevo corte de la Justicia Electoral, se conoció a las 12 del mediodía, que ya votó el 23% del padrón a nivel nacional.

Live Blog Post

Votó Natalia Morales

Natalia Morales, candidata en segundo término por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, destacó que "siguiendo un día con muchas expectativas locales y a nivel nacional. Esperemos que haya más concurrencia, la baja concurrencia se viene expresando en todo el país. Que la gente lo puede hacer en defensa propia".

Embed - ELECCIONES 2025 - NATALIA MORALES: "Esperemos que haya más concurrencia"
Live Blog Post

El mensaje de Javier Milei

El presidente Javier Milei escribió en sus redes sociales luego de emitir su voto y no hablar con los medios. "Ya cumplí con mi deber cívico. Fin.", manifestó en X el mandatario.

-Podés leer más aquí-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982457070759624890&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Votó Malena Amerise

Malena Amerise, candidata a diputada nacional en tercer término por Jujuy Crece, emitió su voto y luego expresó: "Es una jornada distinta, primera vez con boleta única de papel. Nos predispone de manera diferente”.

La candidata destacó la importancia del proceso electoral: “Es importante porque ponemos en valor el sistema democrático. Es la forma en que validamos el sistema donde nuestras voces son escuchadas, donde ponemos lo que pensamos durante estos dos meses de campaña”.

Live Blog Post

El senador Ezequiel Atauche votó

El senador por Jujuy de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, emitió su voto durante la mañana del domingo y estacó que "es un avance importante la Boleta Única de Papel". En ese marcó, expresó: "Se trabajó mucho, es un sistema más transparente y moderno que ayuda a elegir rápido. Las ventajas son inmensas, es mucho más ágil, también las ventajas de costos y logísticas. Es el momento que en Jujuy avancemos a un votación más transparente y económica".

En alusión a la jornada electoral, Atauche dijo: "Está muy tranquilo, el decimos a la gente que salga a votar, que entendamos la importancia del sufragio. Es el momento de elegir a quienes serán los representantes de los jujeños en el Congreso".

Embed - ELECCIONES 2025 - EZEQUIEL ATAUCHE: " "Se trabajó mucho, es un sistema más transparente y moderno"
Live Blog Post

VOTÓ EL PRESIDENTE JAVIER MILEI

Acompañado por su hermana, el presidente Javier Milei, saludó a los militantes, tuvo un breve paso por la cabina de votación y no brindó declaraciones a la prensa.

-Podés leer más aquí-

image
Live Blog Post

Sin atenciones del SAME

El titular del SAME, Pablo Jure, confirmó que durante el desarrollo de la mañana de este domingo no hubo atenciones. "Está todo bien, muy prolijo y ordenado. El día ayuda mucho, está fresquito", manifestó el referente de salud a nuestro medio.

Live Blog Post

Hasta el momento votó el 13% del padrón electoral

Antes de las 11 horas de este domingo 26 de octubre, el Secretario Electoral Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero confirmó a TodoJujuy.com que ya votó el 13% del padrón electoral. La votación se extenderá hasta las 18 horas en toda la provincia y el país.

"Estamos muy contentos y conformes, las mesas abrieron en horario y la gente está votando con el nuevo instrumento", mencionó el funcionario.

Live Blog Post

Recorrida por la provincia en la jornada electoral

La actividad este domingo electoral se desarrolla con normalidad en todo el territorio jujeño. Según informaron desde distintas localidades, no hubo inconvenientes en las distintas instituciones educativas a la hora de iniciar con los comicios.

"Algunas dudas por parte de los electores a la hora de votar", indicaron en Palpalá. Mientras que desde Tilcara ponderaron que la mayor cantidad de votantes se acerca en hora de la tarde.

elecciones 2025 la quiaca
Live Blog Post

Mario Pizarro emitió su voto

El candidato a diputado nacional en segundo término por el Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, remarcó el valor de la jornada democrática, celebró la tranquilidad del proceso y alentó a la ciudadanía a acercarse a las urnas.

Pizarro definió el día como una oportunidad para renovar la confianza en las instituciones. “Ratificando el compromiso con nuestra democracia. La verdad que una jornada bastante tranquila. Muy contento, hemos recorrido toda la provincia”, expresó.

-Podés leer más aquí-

Embed - ELECCIONES 2025 - MARIO PIZARRO: "Hemos recorrido toda la provincia"
Live Blog Post

Votó Alejandro Vilca

Alejandro Vilca, candidato en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mencionó que "estamos con las mejores expectativas. Estábamos preocupados por el bajo porcentaje de los comicios anteriores, esperemos que la gente venga. Hay que hacer valer el voto para expresar las aspiraciones".

"Por ahora todo se viene desarrollando normal, esperemos que así sea todo el día y sea un alto porcentaje que vaya a las urnas", agregó y remarcó que "la gente venga a votar en defensa de sus derechos".

-Podés leer más aquí-

Embed - ELECCIONES 2025 - ALEJANDRO VILCA: "Hay que hacer valer el voto para expresar las aspiraciones"
Live Blog Post

Alfredo Gonzáles candidato a diputado nacional en primer término por la Alianza La Libertad Avanza

Embed - VOTÓ ALFREDO GONZALES

Alfredo Gonzáles, candidato a diputado nacional en primer término por la Alianza La Libertad Avanza, votó pasadas las 10 de la mañana en la Escuela 147 RIM 20 y dijo que la votación “se está desarrollando con total normalidad”.

Además, marcó que “es muy bueno y sano por la democracia” la jornada democrática que se vive en Jujuy y todo el país. En ese sentido invitó “a que la gente ejerza el derecho a votar, porque es lo mejor”, y destacó el trabajo de los fiscales de su nucleamiento político que trabajan desde temprano.

-Podés leer más aquí-

alfredo gonzales elecciones 2025
Live Blog Post

Verónica Valente en las Elecciones 2025

Embed - VOTÓ VERÓNICA VALENTE

La candidata en segundo término del Frente Primero Jujuy Avanza, Verónica Valente, votó en la Escuela Normal cerca de las 10 de la mañana. “Creo que en este domingo tan distinto para todo el ejercicio democrático tiene que ser de todos los jujeños, porque eso es lo que le hace bien a la provincia y también a la nación”.

“Sera una jornada tranquila y que realmente le pierden el miedo a la Boleta Única de Papel, así que se acerquen todas sus escuelas a votar en este domingo distinto para la provincia de Jujuy”, dijo la candidata y agregó: “Va a ser una jornada bastante movilizante para todos y ojalá sea lo más tranquilo, porque es lo que es la expresión democrática que tanto necesita también la provincia”.

-Podés leer también aquí-

veronica valente elecciones 2025
Live Blog Post

Votó Bárbara Andreussi, candidata de la Alianza de La Libertad Avanza

Bárbara Andreussi, candidata en segundo término de la Alianza de La Libertad Avanza votó en Escuela Provincia de Buenos Aires.

"Hay que votar, si uno no vota nadie lo hará por uno. Hay que ejercer el derecho para fortalecer la democracia, esperemos que haya un alto grado de participación y que este sistema de Boleta Única nos permita a todos hacerlo de una manera fácil y ágil, y que los resultados estén rápido", sostuvo. Asimismo destacó: "Vamos a esperar los resultados en la sede de La Libertad Avanza".

-Podés leer más aquí-

Embed - ELECCIONES 2025 - BÁRBARA ANDREUSSI: "Hay que ejercer el derecho para fortalecer la democracia"
Live Blog Post

VOTÓ EL GOBERNADOR CARLOS SADIR

El gobernador Carlos Sadir votó este domingo en San Salvador de Jujuy en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras emitir su voto, el mandatario jujeño expresó: “Es un día muy importante para la Argentina y la democracia. Elegimos los representantes de Jujuy para el Congreso”.

Sadir destacó la implementación del nuevo sistema electoral y aseguró que el proceso se desarrolla con normalidad. “La boleta única es muy rápida, solo se elige una categoría y facilita la votación. Es toda una novedad porque es la primera vez”, dijo.

-Podés leer más aquí-

Embed - ELECCIONES 2025 - CARLOS SADIR: “Es un día muy importante para la Argentina y la democracia"
Live Blog Post

Votó Leila Chaher

Embed - VOTÓ LEILA CHAER

Leila Chaher, candidata a diputada nacional en primer término por la Lista 506 de Fuerza Patria, votó en la escuela Pucarita. “La expectativa es que venga la gente a votar, que se expresen en las urnas. Está lindo para salir a votar”, dijo.

En el marco de las Elecciones 2025, Chaher dijo que “es un día democrático, es la fiesta de la democracia, donde podemos expresar nuestras alegrías, nuestras broncas o nuestras desilusiones con la situación actual”.

-Podés leer más aquí-

image
Live Blog Post

Emitió su voto Manuel Quintar, diputado nacional de la LLA

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Manuel Quintar, votó en el Colegio del Huerto y mencionó: "Estoy muy contento. Son unas elecciones muy ordenadas, por lo que escuchamos de nuestros fiscales está todo en su lugar y prolijo. La Boleta Única de Papel es un beneficio para todos los argentinos y jujeños, es el camino a seguir para todo el mundo".

"Nos vamos al bunker a coordinar que no falte nada y los fiscales estén trabajando cómodos. Ahí vamos a esperar los resultados a la noche", dijo y agregó que "se prevé que por ser un sistema nuevo, estarán temprano los resultados, seguramente después de las 7, 8 de la noche haya algún indicio".

Embed - ELECCIONES 2025 - MANUEL QUINTAR: "La BUP es un beneficio para todos los argentinos y jujeños"
Live Blog Post

Votó el intendente, Raúl Jorge

Pasadas las 9 de la mañana, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, emitió su voto en el Complejo Eduvativo José Hernández.

“Esperemos que sea un gran día para nuestra Patria. Tengo expectativa de que será una buenajornada”, marcó tras la votación. Seguido, indicó que “las elecciones intermedias fueron difíciles, pero espera que estas elecciones signifique para el Gobierno y los que tienen responsabilidad de conducirel país, una profunda reflexión".

Sobre lo que puede suceder en Jujuy, Jorge dijo: “Tenemos buenas expectativas en lo local".

Embed - ELECCIONES 2025 - RAÚL JORGE - “Esperemos que sea un gran día para nuestra Patria"
Live Blog Post

Votó Pedro Pascuttini

Pedro Pascuttini, candidato en primer término del Frente Primero Jujuy Avanza, emitió su voto en la mañana de este domingo 26 de octubre y se mostró con muchas esperanzas por la jornada electoral. Además, valoró la agilidad de la votación con la implementación de la Boleta Única de Papel.

"El proceso es mucho más ágil y dinámico, es bueno no solo para el votante sino para el proceso electoral", dijo el candidato.

-Podés leer más aquí-

Embed - ELECCIONES 2025 JUJUY - PEDRO PASCUTTINI - CANDIDATO FRENTE PRIMERO JUJUY AVANZA
Live Blog Post

Apertura de los comicios con normalidad

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a TodoJujuy.com que la apertura de las escuelas y el inicio de los comicios se desarrollaron con normalidad. Por lo que las elecciones 2025 en Jujuy se llevan a cabo por el momento, sin ningún inconveniente.

Live Blog Post

María Inés Zigarán emitió su voto

La candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán, participó de la jornada electoral en San Salvador de Jujuy. Lo hizo con un mensaje centrado en la importancia de la participación ciudadana, la defensa de las instituciones y la necesidad de ratificar el compromiso con la democracia argentina.

“Siempre es un compromiso de los argentinos con un sistema de elección, con un sistema de vida”, sostuvo la dirigente, y agregó: “La verdad que iniciamos una jornada muy contenta. Deseo que venga mucha gente a votar y se comprometa con la elección”.

-Podés leer más aquí-

Embed - María Inés Zigarán: "Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada"
Live Blog Post

Votó el vicegobernador, Alberto Bernis

El vicegobernador Alberto Bernis, votó pasadas las 8 de la mañana en la Escuela Belgrano y destacó el proceso eleccionario con la implementación de la Boleta Única de Papel.

"Cuando la gente elige sus candidatos es importante porque reafirma la democracia. Que esta elección nos sirva para que día a día mejoremos y se afiance este sistema de elección, para que mejoremos las condiciones de vida de mucha gente. Estas elecciones tienen que servir para corregir rumbos, para todos los gobiernos y todos juntos tenemos que construir una Argentina mejor", agregó Bernis luego de emitir su voto este domingo.

alberto bernis votacion
Live Blog Post

Proceso de votación

El cambio no solo modifica el instrumento de votación, sino también el espacio donde se desarrolla el acto electoral. En lugar del clásico cuarto oscuro lleno de boletas partidarias, ahora se utiliza un aula donde están las autoridades de mesa, los fiscales y las cabinas individuales para emitir el voto.

-Podés leer más aquí-

Proceso de votación - Elecciones 2025
Live Blog Post

Apertura de mesas

Arrancaron oficialmente las elecciones 2025 en Jujuy. A las 8 de la mañana fue la apertura de las mesas en los distintos puntos de la provincia de Jujuy.

Live Blog Post

Cuántas bancas renueva Jujuy

En Jujuy se renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados. Natalia Sarapura (UCR), Alejandro Vilca (Frente de Izquierda – Unidad) y Leila Chaher (Frente de Todos) concluyen su mandato este año.

Live Blog Post

Qué se elige en estas elecciones

Mientras que los 127 diputados nacionales se eligen en todo el país, los 24 senadores nacionales se votarán en los distritos de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

-Podés leer más aquí-

Live Blog Post

¿Puede haber más de una cabina de votación por mesa?

Sí, es posible que se encuentren habilitadas más de una cabina de votación por mesa.

cabina votacion elecciones 2025
Live Blog Post

¿Se utilizan sobres para votar?

No, luego de seleccionar la opción de su preferencia mediante la realización de cualquier tipo de marca en el casillero en blanco habilitado para votar, debe plegarse la boleta y así depositarse en la urna.

Live Blog Post

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

También podés ingresar al sitio web de la Justicia Electoral para corroborar en qué escuela y circuito te tocará votar el 26 de octubre y llegar bien informado al día de los elecciones 2025. Si tenés problemas para acceder al padrón, ingresá a este link.

Embed

Live Blog Post

Paso a paso: cómo se vota con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

A través de la información compartida por la Cámara Nacional Electoral, se detalló el paso a paso de cómo es la votación con la implementación de la Boleta Única de Papel:

  • Presentar el DNI a la autoridad de mesa.
  • Recibirás la Boleta Única de Papel y un bolígrafo indeleble.
  • Ingresá a la cabina de votación y marcá tu opción la categoría correspondiente -en Jujuy solo se vota para diputados nacionales-.
  • Doblá la boleta según las indicaciones a su dorso.
  • Depositá la boleta en la urna -sin sobre-.
  • Firmá el padrón. Retirá tu constancia y DNI.
image

Live Blog Post

Habrá transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025 en Jujuy

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte, que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Live Blog Post

Este domingo Canal 4 y Todo Jujuy con transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones

ARGENTINA ELIGE - CANAL 4

El próximo domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor transmisión de las elecciones 2025. Con móviles en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y toda la provincia, cobertura de todo lo que suceda en las instituciones educativas y el mejor análisis político junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y examinaremos todos los detalles del escrutinio, que anunciará quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás seguir toda la información de la jornada a través de TodoJujuy.com, que te acompañará con información al instante mediante el diario digital y nuestras redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Es falso que Mauricio Macri llamó a votar al partido Provincias Unidas en las elecciones legislativas 2025 en este video: está editado con IA

Elecciones 2025 en Jujuy con el debut de la Boleta Única de Papel: "El balance es sumamente positivo"

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel