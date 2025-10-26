domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 09:11
Política.

Elecciones 2025: "Es un día importante para los jujeños y argentinos", dijo Pedro Pascuttini

El candidato en primer término del Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, emitió su voto este domingo de las elecciones 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pedro Pascuttini

Pedro Pascuttini

Pedro Pascuttini, candidato en primer término del Frente Primero Jujuy Avanza, emitió su voto en la mañana de este domingo 26 de octubre y se mostró con muchas esperanzas por la jornada electoral. Además, valoró la agilidad de la votación con la implementación de la Boleta Única de Papel.

Qué dijo Pedro Pascuttini sobre las elecciones 2025

Luego de emitir su voto en la Escuela Juanita Stevens, Pedro Pascuttini, candidato en primer término del Frente Primero Jujuy Avanza, dialogó con los medios y, en primera instancia, destacó la rapidez del voto con la Boleta Única de Papel.

"Es mucho más ágil y dinámico, es bueno no solo para el votante sino para el proceso electoral. Poquitos minutos me demoré, es todo rápido y ágil", indicó el referente político. Luego, llamó a los ciudadanos a votar este domingo 26 de octubre.

"Es un día importante, no solo para los jujeños sino para los argentinos, es un día cívico, es lindo que emitamos opinión con el voto. Aconsejamos a todos que concurran a votar, que emitan su decisión", manifestó Pascuttini, y finalmente se refirió al porcentaje de participación de votantes en la provincia de Jujuy: "Esperemos que sea lo más alto posible. Demos la opinión y emitamos el voto".

Embed - ELECCIONES 2025 JUJUY - PEDRO PASCUTTINI - CANDIDATO FRENTE PRIMERO JUJUY AVANZA

Votó Verónica Valente

La candidata en segundo término del Frente Primero Jujuy Avanza, votó en la escuela Normal cerca de las 10 de la mañana. “Creo que en este domingo tan distinto para todo el ejercicio democrático tiene que ser de todos los jujeños, porque eso es lo que le hace bien a la provincia y también a la nación”.

“Sera una jornada tranquila y que realmente le pierden el miedo a la Boleta Única de Papel, así que se acerquen todas sus escuelas a votar en este domingo distinto para la provincia de Jujuy”, dijo la candidata y agregó: “Va a ser una jornada bastante movilizante para todos y ojalá sea lo más tranquilo, porque es lo que es la expresión democrática que tanto necesita también la provincia”.

Votó Verónica Valente
Votó Verónica Valente

Votó Verónica Valente

