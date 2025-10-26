Elecciones 2025 en Jujuy con el debut de la Boleta Única de Papel: "El balance es sumamente positivo"

A las 18 horas se cerraron las escuelas y colegios dónde se votó en Jujuy, y ya se conocen los primeros datos sobre el porcentaje de votantes que concurrió a las urnas en estas elecciones 2025 , y el balance inicial de la jornada con la BUP.

Manuel Álvarez del Rivero , Secretario Electoral de Jujuy, detalló que los números finales no están confirmados , pero que informes preliminares “ dan un número de participación de lo esperable ” , y agregó que “estamos cerca del 70% , pero esperamos la confirmación, hay que tener un poco de paciencia”.

Sobre el balance de la votación con el nuevo sistema con la Boleta Única de Papel (BUP), Álvarez del Rivero dijo que el balance “es sumamente positivo. Estamos muy contentos como se implementó”, y destacó que “la dinámica en las mesas fue muy buena”.

El funcionario encargado de la organización de la jornada democrática en Jujuy, agregó que “no había muchas colas en las escuelas. La gente entraba y salía, lo que agilizó mucho la votación”, y dijo que ayudaba “que era solo una categoría”.

Votó el 66% del padrón hasta las 18

A las 18 horas cerró la votación en todo el país y según informó la Cámara Nacional Electoral, votó el 66% del padrón. Sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa, incluso por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%.