domingo 26 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2025 - 18:56
Agilidad.

Elecciones 2025 en Jujuy con el debut de la Boleta Única de Papel: "El balance es sumamente positivo"

Lo aseguró el Secretario Electoral de Jujuy sobre la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elecciones2025 con la Boleta Única de Papel

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel

A las 18 horas se cerraron las escuelas y colegios dónde se votó en Jujuy, y ya se conocen los primeros datos sobre el porcentaje de votantes que concurrió a las urnas en estas elecciones 2025, y el balance inicial de la jornada con la BUP.

Lee además
Escrutinio
Rumbo a las urnas.

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre
Elecciones 2025, app oficial Elecciones Legislativas 2025 para seguir los resultados en tiempo real
Elecciones 2025.

Ya está disponible la app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real

Manuel Álvarez del Rivero, Secretario Electoral de Jujuy, detalló que los números finales no están confirmados, pero que informes preliminares “dan un número de participación de lo esperable, y agregó que “estamos cerca del 70%, pero esperamos la confirmación, hay que tener un poco de paciencia”.

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel
Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel

Sobre el balance de la votación con el nuevo sistema con la Boleta Única de Papel (BUP), Álvarez del Rivero dijo que el balance “es sumamente positivo. Estamos muy contentos como se implementó”, y destacó que “la dinámica en las mesas fue muy buena”.

El funcionario encargado de la organización de la jornada democrática en Jujuy, agregó que “no había muchas colas en las escuelas. La gente entraba y salía, lo que agilizó mucho la votación”, y dijo que ayudaba “que era solo una categoría”.

Votó el 66% del padrón hasta las 18

A las 18 horas cerró la votación en todo el país y según informó la Cámara Nacional Electoral, votó el 66% del padrón. Sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa, incluso por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%.

Embed - MANUEL ÁLVAREZ DEL RIVERO - SECRETARIO ELECTORAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre

Ya está disponible la app oficial "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados en tiempo real

Elecciones 2025: Javier Milei votó en Almagro y se fue sin dar declaraciones

Votó el 66% del padrón nacional habilitado: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Es falso que Mauricio Macri llamó a votar al partido Provincias Unidas en las elecciones legislativas 2025 en este video: está editado con IA

Lo que se lee ahora
Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Elecciones 2025
EN VIVO.

Votó el 66% del padrón nacional habilitado: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Cuarto oscuro con boleta única de papel. video
Elecciones 2025.

Así es el cuarto oscuro con boleta única de papel en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel