Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Con el cierre del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas celebradas este domingo 26 de octubre de 2025 , se definió la nueva composición del Congreso de la Nación . A partir de diciembre, La Libertad Avanza sumará una importante cantidad de escaños, mientras que Fuerza Patria conservará la primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado .

El Senado Nacional quedará conformado por seis bloques principales. Fuerza Patria conservará la primera minoría con 28 senadores , aunque perderá seis lugares respecto a la composición actual. En segundo lugar se ubicará La Libertad Avanza , que crecerá de forma significativa: pasará de 7 a 20 bancas , lo que representa su mejor resultado desde su creación.

La Unión Cívica Radical (UCR) tendrá 9 bancas , mientras que el PRO conservará 6 . Los partidos provinciales sumarán 6 representantes , y el interbloque Provincias Unidas contará con 3 senadores.

Fuerza Patria: 34

La Libertad Avanza: 7

UCR: 13

PRO: 8

Partidos provinciales: 5

Provincias Unidas: 5

Nueva composición del Senado:

Fuerza Patria: 28

La Libertad Avanza: 20

UCR: 9

PRO: 6

Partidos provinciales: 6

Provincias Unidas: 3

La Cámara de Diputados se renueva

En la Cámara de Diputados, el reparto de bancas también refleja un nuevo equilibrio político. Fuerza Patria continuará como el bloque con más representantes, aunque con una merma en su número total: pasará de 101 a 97 diputados.

Por su parte, La Libertad Avanza registró el crecimiento más notorio, al pasar de 37 a 93 bancas, ubicándose muy cerca del oficialismo. En tanto, Provincias Unidas contará con 17 diputados, mientras que el PRO sumará 14.

Los partidos provinciales llegarán a 12 lugares, la izquierda mantendrá 4, y la UCR caerá a 3. El grupo de otros espacios minoritarios reunirá 17 diputados.

Composición actual de Diputados:

Fuerza Patria: 101

La Libertad Avanza: 37

Provincias Unidas: 18

PRO: 35

Partidos provinciales: 11

Izquierda: 5

UCR: 14

Otros: 36

Nueva composición de Diputados:

Fuerza Patria: 97

La Libertad Avanza: 93

Provincias Unidas: 17

PRO: 14

Partidos provinciales: 12

Izquierda: 4

UCR: 3

Otros: 17