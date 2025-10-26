domingo 26 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2025 - 21:32
Política.

Elecciones 2025: quién ganó en Jujuy

La Libertad Avanza se impuso este domingo en las urnas por las elecciones 2025. Jujuy renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
elecciones 2025 - jujuy - politica
Lee además
voto casi el 68% de los electores y ya esta el 90% de las mesas escrutadas video
EN VIVO.

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas
Fuerza Patria. video
Jujuy.

Elecciones 2025: "Convocamos a todos los peronistas a reconstruir el PJ"

Los números oficiales en Jujuy

  1. La Libertad Avanza - 37,69%
  2. Frente Jujuy Crece - 19,72%
  3. Fuerza Patria - 15,53%
  4. Primero Jujuy Avanza - 14,97%
  5. Frente de Izquierda Unidad - 9,92%
  6. Frente Unir Liberal - 1,43%
  7. Transformación Libertaria - 0,82%

La Libertad Avanza se impuso en la provincia

El triunfo de La Libertad Avanza marca un nuevo avance del espacio libertario en la provincia. La lista encabezada por Alfredo González y Bárbara Andreussi logró imponerse en la mayoría de los circuitos electorales y se aseguró dos lugares en la Cámara Baja.

Ambos asumirán sus bancas en diciembre, y se sumarán a Manuel Quintar, actual diputado por el mismo espacio, quien continúa en funciones. Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su presencia en la representación nacional por Jujuy.

Alfredo Gonzáles

El Frente Jujuy Crece retuvo una banca

El segundo lugar fue para el Frente Jujuy Crece, que postuló a María Inés Zigarán como primera candidata. La actual funcionaria provincial logró ingresar al Congreso, en una elección que le permitió mantener la representación del sector.

En el tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, seguida por Primero Jujuy Avanza y, en quinto lugar, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

La elección se desarrolló con normalidad en toda la provincia, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, utilizado por primera vez en comicios nacionales.

De esta manera, Jujuy renueva sus tres bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. A partir de diciembre, la delegación jujeña quedará conformada por:

  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
  • Guillermo Snopek (Fuerza Patria)
  • Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)
  • Alfredo González (La Libertad Avanza)
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
  • María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Elecciones 2025: "Convocamos a todos los peronistas a reconstruir el PJ"

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Elecciones 2025: "Nos falta unirnos un poco más", dijo Rubén Rivarola

La Libertad Avanza ganó las elecciones 2025 en Jujuy

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas
EN VIVO.

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel