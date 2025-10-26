Elecciones 2025: quién ganó en Jujuy

En las elecciones legislativas celebradas este domingo 26 de octubre en la provincia de Jujuy, La Libertad Avanza logró el primer lugar y se quedó con dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación . El Frente Jujuy Crece se ubicó en el segundo puesto y retuvo una banca, mientras que el tercer lugar fue para Fuerza Patria. Los resultados se conocieron luego del cierre del escrutinio provisorio.

El triunfo de La Libertad Avanza marca un nuevo avance del espacio libertario en la provincia. La lista encabezada por Alfredo González y Bárbara Andreussi logró imponerse en la mayoría de los circuitos electorales y se aseguró dos lugares en la Cámara Baja.

Ambos asumirán sus bancas en diciembre, y se sumarán a Manuel Quintar , actual diputado por el mismo espacio, quien continúa en funciones. Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su presencia en la representación nacional por Jujuy.

Alfredo Gonzáles

El Frente Jujuy Crece retuvo una banca

El segundo lugar fue para el Frente Jujuy Crece, que postuló a María Inés Zigarán como primera candidata. La actual funcionaria provincial logró ingresar al Congreso, en una elección que le permitió mantener la representación del sector.

En el tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, seguida por Primero Jujuy Avanza y, en quinto lugar, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

La elección se desarrolló con normalidad en toda la provincia, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, utilizado por primera vez en comicios nacionales.

De esta manera, Jujuy renueva sus tres bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. A partir de diciembre, la delegación jujeña quedará conformada por: