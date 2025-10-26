domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 22:00
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Después de las elecciones 2025 en Jujuy, quedó confirmado quiénes son los tres diputados que se sumarán al Congreso de la Nación por la provincia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
congreso de la nacion

Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas en todo el país y, con los resultados escrutados, Jujuy conoce cuáles son los tres diputados nacionales que ingresarán a partir de diciembre de 2025. En ese marco, otros tres legisladores por Jujuy abandonarán el Congreso de la Nación.

Quiénes son los tres diputados nacionales que ingresan

Con el 90% de las mesas escrutadas, Alfredo Gonzáles (La Libertad Avanza), María Inés Zigarán (Jujuy Crece), y Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza), son los tres diputados por Jujuy que asumirán en diciembre 2025 en el Congreso. De esta menera, Diputados tendrá seis referentes de Jujuy, ellos son:

  1. Manuel Quintar - La Libertad Avanza - Su mandato se vence en 2027
  2. Jorge Rizzotti - UCR - Su mandato se vence en el 2027
  3. Guillermo Snopek - Unión por la Patria - Su mandato se vence en el 2027
  4. Alfredo Gonzáles - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025
  5. María Inés Zigarán - Jujuy Crece - Asume en diciembre 2025
  6. Bárbara Andreussi - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025
los diputados por jujuy en el congreso

Quiénes son los tres diputados que dejan el Congreso de la Nación

Son tres los diputados por Jujuy que finalizan su mandato en diciembre del 2025, son los siguientes:

  1. Leila Chaher - Unión por la Patria
  2. Natalia Sarapura - UCR
  3. Alejandro Vilca - Frente de Izquierda

