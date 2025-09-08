Tras el duro golpe en las elecciones, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Luego de sufrir un revés en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , el presidente Javier Milei programó dos encuentros de Gabinete para este lunes: el primero a las 9:30 y el segundo a las 16:30 , ambos en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada . Se anticipa un intenso análisis interno y posibles ajustes en la estrategia de gestión de cara a los comicios nacionales de octubre .

Milei arribó a la Casa Rosada a las 8:30 para participar de la primera reunión del día, enmarcada en la jornada postelectoral .

Previamente, ya habían arribado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el titular de Comunicación y Medios, Manuel Adorni . A esta primera reunión concurrieron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , junto a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) , Gerardo Werthein (Cancillería) , Luis Petri (Defensa) , Federico Sturzenegger (Desregulación) , Mario Lugones (Salud) , Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) .

De manera inusual, uno de los primeros en llegar a la Casa de Gobierno fue el asesor presidencial Santiago Caputo , quien coincidió en la llegada con Werthein y se dirigió con él a su despacho , donde mantuvieron un encuentro de veinte minutos previo al inicio oficial de la reunión.

También asistieron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se destacó entre los principales derrotados en el escrutinio de ayer.

Las elecciones de este domingo arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

El único que no estuvo presente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se suponía que se encontraba en una reunión con su equipo financiero para abordar la compleja jornada cambiaria y económica que se anticipaba para el Gobierno.

Asistentes y primeras impresiones en la Casa Rosada

Antes del encuentro, un alto funcionario del Ejecutivo dialogó con Infobae y negó que se planee una reestructuración profunda del Gabinete. No obstante, desde otro sector del Gobierno señalaron que se realizará un ajuste: “Se va a mover el barco. Esperemos quedar arriba”, sostuvo. A pocos metros de ingresar al Salón Eva Perón, un ministro agregó: “Vamos a trabajar todos juntos”.

El encuentro estará centrado en evaluar los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires y replantear la estrategia de cara a las elecciones nacionales de octubre, que son fundamentales para que el Gobierno obtenga el nivel de representación en el Congreso necesario para avanzar con sus reformas sin mayores obstáculos.

Los sufragios de este domingo dejaron un triunfo contundente del peronismo en territorio bonaerense. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria conservó todos los escaños que había puesto en disputa en Diputados y el Senado, además de ampliar su presencia parlamentaria con nuevos cargos.

El desenlace fue negativo para La Libertad Avanza, que quedó relegada por más de 13 puntos, constituyendo un revés importante para el oficialismo nacional, que esperaba que estos comicios funcionaran como un indicador del clima social, tal como ocurrió previamente en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Autocrítica y ajustes rumbo a octubre

Tras confirmarse los resultados, Milei se dirigió al búnker de La Libertad Avanza en La Plata, donde realizó una reflexión autocrítica reconociendo errores en su gestión política.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, admitió el Presidente, en un tono de autocrítica.

El mandatario estuvo acompañado por varios miembros de su Gabinete, con quienes se saludó y abrazó sobre el escenario. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, mantendrá una reunión con ellos este lunes en la Casa Rosada, alrededor de las 09:30, con el propósito de revisar y ajustar la estrategia de cara a las elecciones nacionales del próximo mes.

Acompañando al Presidente subieron al escenario el portavoz Manuel Adorni y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. También estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el estratega político Sebastián Pareja. Por su parte, estuvieron ausentes los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Gerardo Werthein (Cancillería).

“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, afirmó Milei, tras las semanas turbulentas que atravesó el Gobierno y que pudieron haber influido en los resultados electorales.

El mandatario encara ahora el desafío de preparar la última gran contienda electoral del año, las elecciones legislativas nacionales. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, subrayó.

Ratificación de rumbo y próximas decisiones de Gabinete

El Presidente aseguró que la orientación establecida en 2023 se mantendrá e incluso se reforzará. “También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, sostuvo, y agregó: “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones.”.

Milei enfatizó que el país seguirá proyectándose internacionalmente desde los valores que considera correctos. “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar.”, afirmó.

Y reafirmó su postura: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.”, concluyó.

La más reciente sesión de Gabinete tuvo lugar la semana pasada, en un contexto marcado por la difusión de nuevos audios dirigidos contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la coordinación del acto de cierre de La Libertad Avanza en Moreno. Apenas un par de semanas antes, todos los integrantes del equipo se habían reunido durante dos horas en un encuentro prolongado, que comenzó con una invitación a la cúpula del Gobierno para asistir a la proyección de Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella.