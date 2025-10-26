Elecciones 2025: "Que la gente venga a votar en defensa de sus derechos", dijo Alejandro Vilca

En el marco de las Elecciones 2025 , Alejandro Vilca, candidato en primer término a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores emitió su voto por la mañana en la Escuela N° 468 de Alto Comedero.

En ese sentido mencionó que "estamos con las mejores expectativas. Estábamos preocupados por el bajo porcentaje de los comicios anteriores, esperemos que la gente venga. Hay que hacer valer el voto para expresar las aspiraciones

"Por ahora todo se viene desarrollando normal, esperemos que así sea todo el día y sea un alto porcentaje que vaya a las urnas", agregó y remarcó "que la gente venga a votar en defensa de sus derechos".

Por su parte, Natalia Morales, candidata en segundo término por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, destacó que "siguiendo un día con muchas expectativas locales y a nivel nacional. Esperemos que haya más concurrencia, la baja concurrencia se viene expresando en todo el país. Que la gente lo puede hacer en defensa propia".

¿Qué se elige en las elecciones 2025 de este domingo 26 de octubre?

Estarán en disputa 24 escaños de senador y 127 de diputado. En cuanto a la Cámara de Diputados, está compuesta por 257 integrantes, cuya renovación se realiza de manera parcial cada dos años. Esto significa que en 2025 se votarán 127 bancas para completar la mitad del cuerpo legislativo.

La cantidad de escaños que corresponde a cada distrito se establece según la población de cada provincia, y cada diputado permanece en su cargo durante cuatro años. En Jujuy se eligen 3 diputados.

Por su parte, el Senado de la Nación representa a las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está conformado por 72 senadores, cuya renovación se realiza por tercios cada dos años.

En esta ocasión, se renovarán 24 bancas, distribuidas según el desempeño electoral de los partidos: dos para la fuerza mayoritaria y una para la primera minoría (la segunda agrupación más votada). Cada senador cumple un mandato de seis años.