domingo 26 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2025 - 18:26
Servicios.

Elecciones 2025: corte total por traslado de urnas en calles de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad dispuso cortes y despejes vehiculares por el traslado de urnas y un operativo especial para garantizar el acto eleccionario del 26 de octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de calle.

Corte de calle.

Lee además
Desvío detránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)
Atención.

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo: desde cuándo
Daños en el multiespacio.
Capital.

Vandalizaron juegos del parque ubicado en el Multiespacio General Arias

Las medidas se coordinan con el Tribunal Electoral Nacional – Distrito Jujuy para garantizar el traslado de urnas y la seguridad vial en los centros de votación.

Este domingo desde las 5:00 de la madrugada, se efectuaron nuevos cortes y despejes en calles, Ítalo Palanca, Alberdi, San Martín, Patricias Argentinas, Ramírez de Velasco y Belgrano, en distintos horarios.

Las interrupciones se llevan adelante con el objetivo de garantizar la seguridad del operativo electoral y la circulación peatonal.

Desde las 18 horas el corte de tránsito total se realiza en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito que trabajará durante toda la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo: desde cuándo

Vandalizaron juegos del parque ubicado en el Multiespacio General Arias

Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Clases de yoga gratis en Jujuy: cómo inscribirse

Lo que se lee ahora
Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Cuarto oscuro con boleta única de papel. video
Elecciones 2025.

Así es el cuarto oscuro con boleta única de papel en Jujuy

Elecciones 2025
EN VIVO.

Votó el 66% del padrón nacional habilitado: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel