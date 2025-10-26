Elecciones 2025: corte total por traslado de urnas en calles de San Salvador de Jujuy

Corte de calle.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se implementa un operativo especial de tránsito en el marco del acto eleccionario del domingo 26 de octubre.

Las medidas se coordinan con el Tribunal Electoral Nacional – Distrito Jujuy para garantizar el traslado de urnas y la seguridad vial en los centros de votación.

Este domingo desde las 5:00 de la madrugada, se efectuaron nuevos cortes y despejes en calles, Ítalo Palanca, Alberdi, San Martín, Patricias Argentinas, Ramírez de Velasco y Belgrano, en distintos horarios.

Las interrupciones se llevan adelante con el objetivo de garantizar la seguridad del operativo electoral y la circulación peatonal.

Desde las 18 horas el corte de tránsito total se realiza en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas. Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito que trabajará durante toda la jornada.

