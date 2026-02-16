Feriado de Carnaval: cómo funcionan los servicios municipales hoy martes 17

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la prestación de servicios durante los feriados de carnaval: hoy martes 17 de febrero . El esquema incluye funcionamiento habitual en algunos servicios y modalidades reducidas o suspensiones en otros.

El transporte urbano funciona de manera habitual y contará con refuerzos que llegan hasta Ciudad Cultural . En tanto, el transporte alternativo presta servicio con tarifa 2 .

También se informó que los ascensores urbanos 1 y 2 operan de 8 a 20 , mientras que el estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante ambos feriados.

En cuanto a higiene urbana, la recolección domiciliaria será normal hoy y mañana, mientras que la limpieza y el barrido trabajarán con servicio reducido . El servicio especial de microbasurales se mantiene normal .

En el caso de LIMSA, la recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal, al igual que el barrido en microcentro y ex Terminal.

Por otra parte, el barrido manual no tendrá servicio, la recolección de malezas y escombros quedará sin prestación y el barrido mecánico no funcionará, con retorno a la actividad a las 21. Ante consultas, están disponibles los teléfonos 3883131807 y 3884145713.

Mercados y cementerios

Sobre los mercados, el municipio indicó que hoy atenderán de 7 a 13.

Finalmente, los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18, y la administración atenderá de 8 a 13 durante ambos días.