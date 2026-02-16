Feriado de Carnaval: cómo funcionan los servicios municipales hoy martes 17

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la prestación de servicios durante los feriados de carnaval:hoy martes 17 de febrero. El esquema incluye funcionamiento habitual en algunos servicios y modalidades reducidas o suspensiones en otros.
El transporte urbano funciona de manera habitual y contará con refuerzos que llegan hasta Ciudad Cultural. En tanto, el transporte alternativo presta servicio con tarifa 2.
También se informó que los ascensores urbanos 1 y 2 operan de 8 a 20, mientras que el estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante ambos feriados.
Recolección, barrido y limpieza
En cuanto a higiene urbana, la recolección domiciliaria será normal hoy y mañana, mientras que la limpieza y el barrido trabajarán con servicio reducido. El servicio especial de microbasurales se mantiene normal.
En el caso de LIMSA, la recolección domiciliaria, comercial y patógena será normal, al igual que el barrido en microcentro y ex Terminal.
Por otra parte, el barrido manual no tendrá servicio, la recolección de malezas y escombros quedará sin prestación y el barrido mecánico no funcionará, con retorno a la actividad a las 21. Ante consultas, están disponibles los teléfonos 3883131807 y 3884145713.
Mercados y cementerios
Sobre los mercados, el municipio indicó que hoy atenderán de 7 a 13.
Finalmente, los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18, y la administración atenderá de 8 a 13 durante ambos días.