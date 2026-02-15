Este lunes 16 no abrirá el Parque Botánico Municipal de Los Perales: cuándo retoma la atención

El cierre responde a la aplicación de esa resolución, en el marco de la organización interna del predio. En comunicados previos, desde el parque explicaron que los lunes se destinan a tareas como mantenimiento y capacitación del personal.
Las visitas y la atención se retomarán el martes 17 de febrero, con funcionamiento normal.
El parque es una reserva natural urbana en las serranías de Los Perales, dentro del ejido de la capital, y suele recibir visitas guiadas por senderos con miradores y recorridos en plena vegetación.
Cómo pedir turno y qué tener en cuenta antes de ir
Para ingresar, se recuerda que es necesario solicitar turno previamente por WhatsApp al 3884037073 (solo mensajes).
Además, recomiendan consultar el estado de acceso al circuito antes de asistir, ya que las condiciones pueden variar por el clima, especialmente en días de lluvia.
Desde la administración también insisten en ir con calzado adecuado para senderos de tierra y llevar agua, gorra y protector, especialmente en jornadas calurosas