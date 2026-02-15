domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 14:01
Servicio.

Este lunes 16 no abrirá el Parque Botánico Municipal de Los Perales: cuándo retoma la atención

El Parque Botánico Municipal de Los Perales permanecerá cerrado este lunes 16 por resolución. Las visitas se retoman el martes 17 de febrero con normalidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Parque Botánico Baron Schuel.

Parque Botánico Baron Schuel.

Por qué no abrirá este lunes el Parque Botánico

El cierre responde a la aplicación de esa resolución, en el marco de la organización interna del predio. En comunicados previos, desde el parque explicaron que los lunes se destinan a tareas como mantenimiento y capacitación del personal.

Las visitas y la atención se retomarán el martes 17 de febrero, con funcionamiento normal.

El parque es una reserva natural urbana en las serranías de Los Perales, dentro del ejido de la capital, y suele recibir visitas guiadas por senderos con miradores y recorridos en plena vegetación.

Liberaron dos lechuzones en el Parque Botánico
Para visitar el área protegida del Parque Botánico hay que pedir turno por WhatsApp al 3884037073. Recomiendan consultar el acceso por posibles cambios por lluvia.

Para visitar el área protegida del Parque Botánico hay que pedir turno por WhatsApp al 3884037073. Recomiendan consultar el acceso por posibles cambios por lluvia.

Cómo pedir turno y qué tener en cuenta antes de ir

Para ingresar, se recuerda que es necesario solicitar turno previamente por WhatsApp al 3884037073 (solo mensajes).

Además, recomiendan consultar el estado de acceso al circuito antes de asistir, ya que las condiciones pueden variar por el clima, especialmente en días de lluvia.

Desde la administración también insisten en ir con calzado adecuado para senderos de tierra y llevar agua, gorra y protector, especialmente en jornadas calurosas

