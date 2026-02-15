Carnaval 2026: ¿Qué hacer y dónde pedir ayuda si un amigo se intoxica?

El consumo de alcohol o de otras sustancias pueden ser motivo de una intoxicación en la que una persona corra riesgo, por eso hay que saber lo que debemos hacer en caso de que esto ocurra en algún evento del Carnaval o en cualquier otra circunstancia.
Es sumamente importante también enfocarse en la prevención, en consumir alcohol de forma responsable y en especial, no manejar vehículos en caso de tomar a fin de evitar accidentes de tránsito.
Para tener en cuenta
Si vas a tomar alcohol alimentate bien y tomá agua: el alcohol te deshidrata y no se elimina del cuerpo con café, té, ni una ducha fría. Para no tener resaca lo mejor es tomar agua y evitar la mezcla de bebidas alcohólicas.
Si estás embarazada no tomés alcohol: lo que vos tomás llega directo a tu bebé.
Si vas en grupo, mantenete con los demás por si alguno necesita ayuda.
Si alguien que conoces bebió en exceso hacelo descansar, abrigalo y no lo dejes solo. Si se encuentra desvanecido, ponelo de costado.
Respetá los tiempos y límites de los demás: todos reaccionamos de diferentes maneras al alcohol.
Controlá el consumo: tomar más de la cuenta aumenta las consecuencias para tu salud; además mezclar con otras drogas aumenta tu ritmo cardíaco y la deshidratación.
Si vas a tomar alcohol, viajá en colectivo, taxi o remis y si vas con amigos en auto, elijan un conductor designado.
¿Dónde pedir ayuda?
Si conocés a alguien que necesite ayuda están a disposición:
La línea de atención gratuita es 0800-888-4767, a partir de este número pueden recibir asistencia virtual mediante diferentes dispositivos de salud disponibles las 24 horas, con profesionales listos para acompañar.