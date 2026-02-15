domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 09:11
Importante.

Carnaval 2026: ¿Qué hacer y dónde pedir ayuda si un amigo se intoxica?

En los eventos de Carnaval muchos se emborrachan y se descompensan, por eso es importante saber qué hacer en esos momentos a fin de evitar problemas mayores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El consumo de alcohol o de otras sustancias pueden ser motivo de una intoxicación en la que una persona corra riesgo, por eso hay que saber lo que debemos hacer en caso de que esto ocurra en algún evento del Carnaval o en cualquier otra circunstancia.

Es sumamente importante también enfocarse en la prevención, en consumir alcohol de forma responsable y en especial, no manejar vehículos en caso de tomar a fin de evitar accidentes de tránsito.

Para tener en cuenta

  • Si vas a tomar alcohol alimentate bien y tomá agua: el alcohol te deshidrata y no se elimina del cuerpo con café, té, ni una ducha fría. Para no tener resaca lo mejor es tomar agua y evitar la mezcla de bebidas alcohólicas.
  • Si estás embarazada no tomés alcohol: lo que vos tomás llega directo a tu bebé.
  • Si vas en grupo, mantenete con los demás por si alguno necesita ayuda.
  • Si alguien que conoces bebió en exceso hacelo descansar, abrigalo y no lo dejes solo. Si se encuentra desvanecido, ponelo de costado.
  • Respetá los tiempos y límites de los demás: todos reaccionamos de diferentes maneras al alcohol.
  • Controlá el consumo: tomar más de la cuenta aumenta las consecuencias para tu salud; además mezclar con otras drogas aumenta tu ritmo cardíaco y la deshidratación.
  • Si vas a tomar alcohol, viajá en colectivo, taxi o remis y si vas con amigos en auto, elijan un conductor designado.

¿Dónde pedir ayuda?

Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca (Archivo)
Carnaval (foto ilustrativa).

Carnaval (foto ilustrativa).

Si conocés a alguien que necesite ayuda están a disposición:

La línea de atención gratuita es 0800-888-4767, a partir de este número pueden recibir asistencia virtual mediante diferentes dispositivos de salud disponibles las 24 horas, con profesionales listos para acompañar.

  • Línea 107 SAME.
  • http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón Asistencia Virtual.
  • Guardias del Hospital Gallardo en Avenida Río de la Plata 350, Palpalá o del Hospital Pablo Soria en Güemes 1345, San Salvador de Jujuy.
  • * Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
  • * Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
  • * Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas
  • * Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • * Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
  • * Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
  • * Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • * El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

