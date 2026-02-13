La gente ya viaja a la Quebrada de Humahuaca para celebrar el carnaval: así está la ruta

Desde las primeras horas del viernes, la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy presenta una notable presencia de pasajeros. El inicio del fin de semana largo de Carnaval impulsa los viajes hacia la Quebrada de Humahuac a , uno de los destinos más elegidos tanto por jujeños como por visitantes de otras provincias.

El movimiento se concentra en los servicios que parten hacia el norte provincial, con colectivos especiales que refuerzan la frecuencia habitual. Las empresas confirmaron que estos refuerzos se mantendrán durante todo el fin de semana.

Desde la administración de la terminal señalaron que el flujo se desarrolla dentro de los parámetros previstos para esta época del año, con picos que se intensifican a partir del mediodía.

El administrador de la Terminal, Rafael Ortuño , explicó que la circulación crece de manera progresiva. “Está dentro de lo esperado, cerca del mediodía empezó a crecer”, indicó.

Según precisó, el arribo de turistas desde otras provincias resulta constante, aunque sin desbordes. “Está llegando mucha gente, no tanto como esperábamos”, señaló, y agregó que “mucha gente pasa directamente de otras provincias hacia el norte”.

En ese marco, confirmó el refuerzo del transporte. “Más de 15 colectivos ya salieron hacia el norte”, afirmó Ortuño, al detallar la logística dispuesta para cubrir la demanda.

Horarios con mayor concentración de pasajeros

Desde la administración advirtieron que el mayor caudal de viajeros se registra en la segunda parte del día. “A la tarde y a la noche empieza el movimiento más fuerte”, sostuvo el responsable de la terminal.

Ese horario coincide con la llegada de personas que trabajan durante la mañana y viajan directamente para sumarse a los festejos en localidades de la Quebrada.

El operativo incluye controles habituales y coordinación con las empresas de transporte para evitar demoras en los embarques.

Viajeros que llegan desde otras provincias

Entre los pasajeros se repiten historias de viajes planificados con anticipación. Una visitante que arribó desde Salta contó: “Es la tercera vez que venimos y es la primera vez que vamos a Humahuaca”.

Otro grupo relató un itinerario similar con destino festivo. “Nos vamos a carnavalear en Tilcara. Nos juntamos en Salta capital, vinimos y seguimos viaje para el norte”, expresaron.

Las escenas se repiten en andenes y salas de espera, con mochilas y valijas que anticipan el clima de Carnaval.

Destinos más elegidos

Desde una de las boleterías confirmaron una alta demanda hacia puntos tradicionales de la Quebrada. “Los destinos más elegidos son Humahuaca y Tilcara”, explicó una trabajadora del sector.

También destacó la combinación entre compras anticipadas y pasajes adquiridos en el momento. “Hubo muchas reservas y otra gente viene a comprar directamente acá”, señaló.

Respecto al interés turístico, remarcó que el Carnaval mantiene su atractivo. “Los destinos de Carnaval siguen muy elegidos por gente de otras provincias y de otros países”, indicó, y agregó que “Uquía es la máxima consulta de gente de otros lados”.

Ante el incremento del tránsito de pasajeros, desde la Terminal sugieren llegar con antelación suficiente para evitar demoras, verificar horarios y conservar los pasajes a mano durante el embarque.

También recomiendan consultar la disponibilidad de servicios de regreso, ya que la demanda suele incrementarse en los últimos días del fin de semana largo.