La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

La agrupación Busca Mojón celebró este año sus 25 años de historia con el tradicional desentierro del Carnaval en la ciudad de Palpalá. El evento tuvo lugar en el barrio Santa Bárbara, sector A, sobre calle Mina Hualilán, punto donde la agrupación mantiene la ceremonia desde sus inicios.
La actividad reunió a una gran cantidad de vecinos que participaron del ritual que marca el inicio del tiempo de Carnaval. La celebración combinó música, disfraces y el acompañamiento de familias que forman parte de la historia de la comparsa.
Un aniversario especial en Santa Bárbara
Busca Mojón nació hace 25 años con el objetivo de sostener la tradición carnavalera en el barrio. Desde entonces, la agrupación organiza cada temporada el desentierro en el mismo lugar, lo que refuerza la identidad comunitaria del sector.
En esta edición aniversario, integrantes históricos y nuevos miembros participaron del ritual central. El desentierro incluyó ofrendas simbólicas y el despertar del diablo, figura representativa del Carnaval andino.
La jornada transcurrió con fuerte presencia vecinal y acompañamiento constante durante toda la ceremonia. El barrio Santa Bárbara volvió a convertirse en epicentro de la celebración en Palpalá.
El desentierro como símbolo de continuidad
El ritual del desentierro representa el inicio formal del Carnaval y forma parte de las prácticas culturales que se transmiten de generación en generación. En Palpalá, la comparsa Busca Mojón sostiene esta tradición desde hace un cuarto de siglo.
Cada año, la organización convoca a vecinos, familiares y simpatizantes que se suman a la celebración. La permanencia en calle Mina Hualilán consolida el espacio como punto de referencia del Carnaval en la ciudad.
El aniversario número 25 marcó un momento significativo para la comparsa, que reafirma su presencia dentro del calendario festivo local y mantiene vigente una tradición arraigada en la comunidad palpaleña.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.