domingo 26 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2025 - 21:59
Política.

La Libertad Avanza ganó las elecciones 2025 en Jujuy

La Libertad Avanza se impuso este domingo en las urnas por las elecciones 2025. Jujuy renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alfredo Gonzáles
Lee además
voto casi el 68% de los electores y ya esta el 90% de las mesas escrutadas video
EN VIVO.

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas
Fuerza Patria. video
Jujuy.

Elecciones 2025: "Convocamos a todos los peronistas a reconstruir el PJ"

Ventaja de La Libertad Avanza

Con un desempeño sólido en todas las regiones, La Libertad Avanza se posicionó como la principal fuerza política en Jujuy. La lista encabezada por Alfredo González y Bárbara Andreussi fue la más votada en la mayoría de los circuitos y consolidó el liderazgo libertario en la provincia.

El resultado permitió al espacio sumar dos representantes nacionales, que asumirán sus cargos en diciembre. Ambos se sumarán al actual diputado Manuel Quintar, quien continúa su mandato, fortaleciendo así la presencia de La Libertad Avanza en el Congreso.

Resultados completos del escrutinio

El conteo provisorio dejó la siguiente distribución de votos en Jujuy:

  • La Libertad Avanza: 37,69 %
  • Frente Jujuy Crece: 19,72 %
  • Fuerza Patria: 15,53 %
  • Primero Jujuy Avanza: 14,97 %
  • Frente de Izquierda Unidad: 9,92 %
  • Frente Unir Liberal: 1,43 %
  • Transformación Libertaria: 0,82 %

Los guarismos confirman el crecimiento del espacio oficialista, que logró imponerse por casi 18 puntos sobre la segunda fuerza.

El Frente Jujuy Crece conserva representación

En segundo lugar se ubicó el Frente Jujuy Crece, liderado por María Inés Zigarán, quien logró retener una banca para su espacio político. La dirigente, de amplia trayectoria en la gestión provincial, ocupará su lugar en la Cámara de Diputados a partir de diciembre.

El podio se completó con Fuerza Patria, mientras que Primero Jujuy Avanza y el Frente de Izquierda Unidad cerraron el grupo de las cinco fuerzas con mayor respaldo en las urnas.

Los nuevos representantes jujeños en el Congreso

A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:

  • Alfredo González (La Libertad Avanza)
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
  • María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)
  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
  • Guillermo Snopek (Fuerza Patria)
  • Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)

El proceso electoral se desarrolló con normalidad, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, implementado por primera vez en elecciones nacionales, sin reportes de incidentes importantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Elecciones 2025: "Convocamos a todos los peronistas a reconstruir el PJ"

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Elecciones 2025: "Nos falta unirnos un poco más", dijo Rubén Rivarola

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas
EN VIVO.

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal. video
Atención.

Hasta qué hora funcionará el transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel