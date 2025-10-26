La Libertad Avanza ganó las elecciones 2025 en Jujuy

La provincia de Jujuy tuvo una jornada electoral decisiva este domingo 26 de octubre , donde La Libertad Avanza se consolidó como la fuerza más votada. Con el 37,69 % de los voto s , el espacio logró quedarse con dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación , mientras que el Frente Jujuy Crece consiguió la tercera. Los resultados del escrutinio provisorio marcaron un nuevo escenario político en la provincia.

Con un desempeño sólido en todas las regiones, La Libertad Avanza se posicionó como la principal fuerza política en Jujuy. La lista encabezada por Alfredo González y Bárbara Andreussi fue la más votada en la mayoría de los circuitos y consolidó el liderazgo libertario en la provincia.

El resultado permitió al espacio sumar dos representantes nacionales, que asumirán sus cargos en diciembre. Ambos se sumarán al actual diputado Manuel Quintar , quien continúa su mandato, fortaleciendo así la presencia de La Libertad Avanza en el Congreso.

El conteo provisorio dejó la siguiente distribución de votos en Jujuy:

37,69 % Frente Jujuy Crece: 19,72 %

Los guarismos confirman el crecimiento del espacio oficialista, que logró imponerse por casi 18 puntos sobre la segunda fuerza.

El Frente Jujuy Crece conserva representación

En segundo lugar se ubicó el Frente Jujuy Crece, liderado por María Inés Zigarán, quien logró retener una banca para su espacio político. La dirigente, de amplia trayectoria en la gestión provincial, ocupará su lugar en la Cámara de Diputados a partir de diciembre.

El podio se completó con Fuerza Patria, mientras que Primero Jujuy Avanza y el Frente de Izquierda Unidad cerraron el grupo de las cinco fuerzas con mayor respaldo en las urnas.

Los nuevos representantes jujeños en el Congreso

A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:

Alfredo González (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)

(Frente Jujuy Crece) Manuel Quintar (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Guillermo Snopek (Fuerza Patria)

(Fuerza Patria) Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)

El proceso electoral se desarrolló con normalidad, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, implementado por primera vez en elecciones nacionales, sin reportes de incidentes importantes.