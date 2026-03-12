¿Quién es Federico Pelli, el diputado agredido en Tucumán?

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en La Madrid , cuando el diputado Federico Pelli , acompañado por su equipo de asesores , se acercó para verificar los avances en los trabajos realizados con las personas afectadas por la contingencia . Desde La Libertad Avanza confirmaron que el agresor fue identificado como Marcelo Segura , conocido como “Pichón” .

El periodista Germán García Hamilton detalló: “Este es Pichón Segura, el agresor del diputado nacional Federico Pelli” . Según los primeros informes , el incidente ocurrió mientras Pelli , diputado nacional por Tucumán y miembro de La Libertad Avanza , intentaba supervisar las tareas destinadas a asistir a las familias damnificadas por el fuerte temporal que afecta a la provincia esta semana.

“¿Quién sos para no dejarme pasar?” , le preguntó Pelli a un hombre cuya identidad todavía no fue confirmada, cuando recibió un golpe de puño directo en el rostro que le causó heridas graves y dejó rastros de sangre sobre el pavimento .

El hecho tuvo lugar en la localidad de La Madrid , en el departamento Alberdi . Los dirigentes del espacio libertario habían llegado inicialmente con el objetivo de brindar ayuda a las familias afectadas por las recientes inundaciones .

Parte médico del diputado Federico Pelli tras la agresión en Tucumán

El Hospital Regional de Concepción emitió el primer informe sobre la condición de salud del diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza, tras la violenta agresión que sufrió en La Madrid, Tucumán. Según los médicos, “Tiene fractura de hueso propio. Fue una desgracia con suerte. Sufrió un traumatismo encéfalocraneano y nasal”.

El equipo médico agregó que “está estable. Se le hicieron los primeros auxilios y quedará en observación. Por decisión del paciente esta noche será trasladado a la capital”.

“Tuvo un traumatismo por la agresión de una persona. No perdió el conocimiento en ningún momento pero el trauma fue realmente fuerte. Se le hizo los primeros auxilios: estaba muy dolorido”, añadieron. “El resultado de la tomografía arrojó que no hay lesión a nivel cerebral”, concluyeron.

¿Quién es Federico Pelli?

Diputado Federico Pelli.

Federico Pelli es un político y diputado provincial de Tucumán, perteneciente a La Libertad Avanza, y se desempeña en la legislatura local representando a su distrito. A lo largo de su trayectoria, ha participado en distintos comités y comisiones, enfocando parte de su labor en temas de desarrollo social, seguridad y fortalecimiento institucional.

Pelli se ha destacado por mantener una presencia activa en la política tucumana, interviniendo en debates legislativos y promoviendo diversos proyectos. Posee experiencia en gestión pública y ha participado en iniciativas comunitarias.