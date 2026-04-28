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28 de abril de 2026 - 11:56
Política.

Luis Caputo admitió una caída en la actividad de febrero y proyectó una baja d inflación para abril

Habló en la apertura de ExpoEfi 2026. Reconoció un mal dato de actividad en febrero, aunque destacó que la economía venía de niveles récord de crecimiento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Caputo reconoció que el dato de la actividad económica en febrero “dio mal” y anticipó una baja de la inflación en abril. &nbsp;

Luis Caputo reconoció que el dato de la actividad económica en febrero “dio mal” y anticipó una baja de la inflación en abril.

 

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, señaló Luis Caputo. El ministro de Economía habló en la apertura del Congreso Económico Argentino, realizado en el marco de ExpoEfi 2026.

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También destacó que el país atraviesa un máximo histórico en exportaciones y que el sector agropecuario vive una producción de 160 millones de toneladas.

Luis Caputo, ministro de Economía.

"350.000 millones de superávit entre 2026 y 2035", dijo Luis Caputo

“Eso no es casualidad es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

Caputo proyectó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de 350.000 millones de superávit”, y agregó: “No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando”.

El ministro de Economía expuso en la apertura de ExpoEfi.

En relación con la inflación, sostuvo que la reducción de las tasas en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” respecto del proceso de desinflación, aun con el 3,4% registrado por el Indec en marzo.

Caputo reconoció que el dato de la actividad económica en febrero dio mal y anticipó una baja de la inflación en abril.

“Normalmente, cuando el tipo de cambio sube y la tasa de interés baja, hay inflación. Hubo una baja fuerte de la tasa de interés y todos los días el BCRA tiene que comprar dolares para que el peso no se aprecie más. Eso quiere decir que el proceso de desinflación se va a retomar. La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, aseguró Caputo.

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