Luis Caputo admitió una caída en la actividad de febrero y proyectó una baja d inflación para abril

Luis Caputo reconoció que el dato de la actividad económica en febrero “dio mal” y anticipó una baja de la inflación en abril.

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord . Tenemos que saber de dónde veníamos”, señaló Luis Caputo . El ministro de Economía habló en la apertura del Congreso Económico Argentino , realizado en el marco de ExpoEfi 2026 .

País. Luis Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y prometió mejoras desde abril

También destacó que el país atraviesa un máximo histórico en exportaciones y que el sector agropecuario vive una producción de 160 millones de toneladas .

“Eso no es casualidad es previsibilidad . Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

Caputo proyectó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de 350.000 millones de superávit”, y agregó: “No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando”.

El ministro de Economía expuso en la apertura de ExpoEfi.

En relación con la inflación, sostuvo que la reducción de las tasas en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” respecto del proceso de desinflación, aun con el 3,4% registrado por el Indec en marzo.

Caputo reconoció que el dato de la actividad económica en febrero dio mal y anticipó una baja de la inflación en abril.

“Normalmente, cuando el tipo de cambio sube y la tasa de interés baja, hay inflación. Hubo una baja fuerte de la tasa de interés y todos los días el BCRA tiene que comprar dolares para que el peso no se aprecie más. Eso quiere decir que el proceso de desinflación se va a retomar. La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, aseguró Caputo.