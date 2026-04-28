martes 28 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de abril de 2026 - 11:51
Política.

Esteban Bullrich reclamó contra Binance por una falla de accesibilidad digital vinculada al Face ID

El exsenador denunció que no puede acceder a sus fondos porque el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo a raíz del avance de la ELA.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esteban Bullrich vs. Binance: el reclamo del exsenador por la falta de accesibilidad digital ante el avance de la ELA.

Esteban Bullrich vs. Binance: el reclamo del exsenador por la falta de accesibilidad digital ante el avance de la ELA.

El exsenador Esteban Bullrich volvió a visibilizar las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad en el ámbito digital. Mediante una publicación en sus redes sociales, el exlegislador contó que desde hace cinco meses no puede acceder a sus fondos en la plataforma Binance.

Lee además
Baja el dólar cripto 
Mercado.

El dólar cripto cotiza en baja antes de conocerse los resultados electorales
Escándalo cripto.
Causa.

Escándalo cripto $LIBRA: ordenaron acelerar la investigación y aumentar los embargos

El inconveniente se debe a que el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo a raíz de las modificaciones físicas provocadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Tras la viralización del caso, la empresa admitió una falla de accesibilidad y prometió soluciones.

"No debería llevarse también mi dinero"

Con un mensaje directo, Esteban Bullrich expuso la frustración que le genera encontrarse con obstáculos tecnológicos imposibles de sortear: “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”.

De acuerdo con lo que detalló, el progreso de la enfermedad neurodegenerativa fue alterando sus rasgos faciales, lo que hizo que el sistema de seguridad biométrica de la aplicación dejara de reconocerlo.

El exsenador nacional denunció que la plataforma de criptomonedas le bloqueó el acceso a sus fondos porque el reconocimiento facial ya no identifica sus rasgos.

El exministro criticó con firmeza a la empresa por considerar la accesibilidad como un aspecto “opcional” y afirmó que, pese a haber intentado solucionar el problema durante meses a través de los canales oficiales, no recibió respuestas concretas hasta que la situación se hizo pública.

Falla de accesibilidad y respuesta oficial

Luego de la amplia difusión del reclamo, Binance emitió una respuesta oficial en la que admitió la existencia de un error.

La compañía describió lo ocurrido como una “falla de accesibilidad que necesitamos corregir” y señaló que sus equipos técnicos ya están trabajando en conjunto con Esteban Bullrich para resolver el problema y restablecer el acceso normal a la cuenta.

Esteban Bullrich.

El episodio vuelve a poner en evidencia una dificultad estructural que impacta en miles de personas con discapacidad, quienes con frecuencia se enfrentan a barreras difíciles de superar al intentar operar en plataformas financieras digitales que no ofrecen métodos alternativos e inclusivos de verificación.

La lucha de Bullrich contra la ELA

A partir de su diagnóstico en 2021, Esteban Bullrich pasó a convertirse en una figura de referencia en la difusión y concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El exsenador Esteban Bullrich volvió a poner en agenda los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el entorno digital.

Se trata de una patología neurodegenerativa que compromete las neuronas motoras y que genera un deterioro progresivo de la fuerza muscular, además de complicaciones en el habla y en la respiración.

Desde su espacio de trabajo y difusión, el exsenador impulsa iniciativas orientadas a reducir prejuicios y a remover las barreras —tanto físicas como digitales— que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dólar cripto cotiza en baja antes de conocerse los resultados electorales

Escándalo cripto $LIBRA: ordenaron acelerar la investigación y aumentar los embargos

Bullrich anunció cambios en la reforma laboral tras la polémica con las licencias médicas

Jorge Rizzotti en Política a las Brasas: "Tenemos que ser capaces de aceptar el recambio generacional"

Luis Caputo admitió una caída en la actividad de febrero y proyectó una baja d inflación para abril

Lo que se lee ahora
milei hablo del ataque a trump, la inflacion y la economia: lo peor ya paso video
Política.

Milei habló del ataque a Trump, la inflación y la economía: "lo peor ya pasó"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
País.

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)  video
Jujuy.

Olor nauseabundo, un problema que sigue en el aire

Choque y corte total entre Maimará y Tilcara.
Jujuy.

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara

Buscan al testigo de un grave accidente en Cuyaya. video
Jujuy.

Buscan testigos de un grave accidente en la subida al barrio Cuyaya

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy
Jujuy.

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel