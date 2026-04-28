Esteban Bullrich reclamó contra Binance por una falla de accesibilidad digital vinculada al Face ID

Esteban Bullrich vs. Binance: el reclamo del exsenador por la falta de accesibilidad digital ante el avance de la ELA.

El exsenador Esteban Bullrich volvió a visibilizar las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad en el ámbito digital . Mediante una publicación en sus redes sociales, el exlegislador contó que desde hace cinco meses no puede acceder a sus fondos en la plataforma Binance .

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El inconveniente se debe a que el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo a raíz de las modificaciones físicas provocadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) .

Con un mensaje directo, Esteban Bullrich expuso la frustración que le genera encontrarse con obstáculos tecnológicos imposibles de sortear: “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero ”.

Tras la viralización del caso, la empresa admitió una falla de accesibilidad y prometió soluciones.

De acuerdo con lo que detalló, el progreso de la enfermedad neurodegenerativa fue alterando sus rasgos faciales , lo que hizo que el sistema de seguridad biométrica de la aplicación dejara de reconocerlo.

El exsenador nacional denunció que la plataforma de criptomonedas le bloqueó el acceso a sus fondos porque el reconocimiento facial ya no identifica sus rasgos.

El exministro criticó con firmeza a la empresa por considerar la accesibilidad como un aspecto “opcional” y afirmó que, pese a haber intentado solucionar el problema durante meses a través de los canales oficiales, no recibió respuestas concretas hasta que la situación se hizo pública.

Falla de accesibilidad y respuesta oficial

Luego de la amplia difusión del reclamo, Binance emitió una respuesta oficial en la que admitió la existencia de un error.

La compañía describió lo ocurrido como una “falla de accesibilidad que necesitamos corregir” y señaló que sus equipos técnicos ya están trabajando en conjunto con Esteban Bullrich para resolver el problema y restablecer el acceso normal a la cuenta.

Esteban Bullrich.

El episodio vuelve a poner en evidencia una dificultad estructural que impacta en miles de personas con discapacidad, quienes con frecuencia se enfrentan a barreras difíciles de superar al intentar operar en plataformas financieras digitales que no ofrecen métodos alternativos e inclusivos de verificación.

La lucha de Bullrich contra la ELA

A partir de su diagnóstico en 2021, Esteban Bullrich pasó a convertirse en una figura de referencia en la difusión y concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El exsenador Esteban Bullrich volvió a poner en agenda los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el entorno digital.

Se trata de una patología neurodegenerativa que compromete las neuronas motoras y que genera un deterioro progresivo de la fuerza muscular, además de complicaciones en el habla y en la respiración.

Desde su espacio de trabajo y difusión, el exsenador impulsa iniciativas orientadas a reducir prejuicios y a remover las barreras —tanto físicas como digitales— que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad.