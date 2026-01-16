Escándalo cripto $LIBRA: ordenaron acelerar la investigación y aumentar los embargos

A casi un año del escándalo cripto $LIBRA, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó acelerar la investigación judicial y actualizar los montos de embargo sobre los principales imputados del caso, al advertir que el proceso se encuentra en una etapa demasiado incipiente para la gravedad de los hechos denunciados.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal , integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes señalaron la necesidad de avanzar con mayor celeridad en la producción de pruebas para evitar que las medidas cautelares pierdan sentido y para garantizar tanto los derechos de las presuntas víctimas como los de los acusados.

El planteo surgió a partir de un reclamo de una de las querellas, que cuestionó los bajos montos de los embargos fijados hasta el momento. El juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi , había establecido un embargo conjunto de 36.875.000 pesos , cifra que al tipo de cambio oficial equivale a poco más de 22 mil dólares , sobre los empresarios Mauricio Novelli, Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy , señalados como partícipes del proyecto desde su origen.

Según la Cámara, ese monto resulta desproporcionadamente bajo , especialmente ante la posibilidad de que se incorporen nuevos damnificados internacionales . En ese sentido, se analiza la presentación de dos ciudadanos bielorrusos que afirman haber perdido más de 2 millones de dólares al invertir en $LIBRA.

Eduardo Taiano ordenó medidas de prueba. Escándalo cripto.

Riesgo de fuga de activos

Durante la investigación se detectaron movimientos relevantes de fondos digitales. La Justicia corroboró que Novelli y Terrones Godoy realizaron una transferencia cripto por 500 mil dólares apenas tres días antes de que se dispusiera un primer congelamiento de activos, lo que reforzó la preocupación sobre la posibilidad de ocultar o dispersar fondos fuera del alcance judicial.

Si bien la Cámara rechazó volver a imponer un congelamiento total de bienes, sí ordenó que el juez actualice los embargos en un plazo máximo de 90 días y que evalúe embargos individualizados, en lugar de un monto general para todos los imputados.

Advertencia por la lentitud del proceso

En su resolución, la Sala I dejó una advertencia clara sobre el ritmo de la causa. Señaló que mantener medidas cautelares sin avances concretos en la investigación puede desvirtuar su finalidad y afectar el debido proceso. Por eso, instó a “arbitrar los medios necesarios para producir las pruebas” que permitan esclarecer la responsabilidad de los imputados.

Hasta el momento, no hubo llamados a declaración indagatoria, a pesar de la magnitud del caso y del impacto económico que tuvo el colapso del token.

El origen del escándalo

El token $LIBRA fue lanzado el 14 de febrero de 2025 y tuvo una fuerte exposición pública luego de que el presidente Javier Milei lo difundiera en sus redes sociales como un proyecto destinado a financiar empresas argentinas. Tras el mensaje, el valor del activo pasó de 0,01 a casi 5 dólares, para luego desplomarse en pocas horas.

La maniobra es investigada como una posible estafa del tipo “rug pull”, en la que algunos actores habrían obtenido ganancias millonarias gracias a información privilegiada, mientras miles de inversores terminaron con pérdidas.

Además de Novelli, Davis y Terrones Godoy, en la causa aparecen mencionados funcionarios y allegados, entre ellos Karina Milei, Sergio Morales y familiares de Novelli. La investigación también analiza si existieron pagos o dádivas para promover la difusión del token.