viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 16:25
Causa.

Escándalo cripto $LIBRA: ordenaron acelerar la investigación y aumentar los embargos

La Cámara Federal ordenó acelerar la causa por el escándalo cripto $LIBRA y pidió actualizar los embargos, considerados insuficientes frente a las denuncias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Escándalo cripto.

Escándalo cripto.

Lee además
Escándalo cripto: el fiscal comenzó a investigar a Milei.
Justicia.

Escándalo cripto: el fiscal comenzó a investigar al presidente
javier milei hablo del escandalo cripto: hay que tener mas filtros

Javier Milei habló del escándalo cripto: "Hay que tener más filtros"

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes señalaron la necesidad de avanzar con mayor celeridad en la producción de pruebas para evitar que las medidas cautelares pierdan sentido y para garantizar tanto los derechos de las presuntas víctimas como los de los acusados.

Embargos considerados insuficientes

El planteo surgió a partir de un reclamo de una de las querellas, que cuestionó los bajos montos de los embargos fijados hasta el momento. El juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, había establecido un embargo conjunto de 36.875.000 pesos, cifra que al tipo de cambio oficial equivale a poco más de 22 mil dólares, sobre los empresarios Mauricio Novelli, Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, señalados como partícipes del proyecto desde su origen.

Según la Cámara, ese monto resulta desproporcionadamente bajo, especialmente ante la posibilidad de que se incorporen nuevos damnificados internacionales. En ese sentido, se analiza la presentación de dos ciudadanos bielorrusos que afirman haber perdido más de 2 millones de dólares al invertir en $LIBRA.

Eduardo Taiano ordenó medidas de prueba.
Esc&aacute;ndalo cripto.

Escándalo cripto.

Riesgo de fuga de activos

Durante la investigación se detectaron movimientos relevantes de fondos digitales. La Justicia corroboró que Novelli y Terrones Godoy realizaron una transferencia cripto por 500 mil dólares apenas tres días antes de que se dispusiera un primer congelamiento de activos, lo que reforzó la preocupación sobre la posibilidad de ocultar o dispersar fondos fuera del alcance judicial.

Si bien la Cámara rechazó volver a imponer un congelamiento total de bienes, sí ordenó que el juez actualice los embargos en un plazo máximo de 90 días y que evalúe embargos individualizados, en lugar de un monto general para todos los imputados.

Advertencia por la lentitud del proceso

En su resolución, la Sala I dejó una advertencia clara sobre el ritmo de la causa. Señaló que mantener medidas cautelares sin avances concretos en la investigación puede desvirtuar su finalidad y afectar el debido proceso. Por eso, instó a “arbitrar los medios necesarios para producir las pruebas” que permitan esclarecer la responsabilidad de los imputados.

Hasta el momento, no hubo llamados a declaración indagatoria, a pesar de la magnitud del caso y del impacto económico que tuvo el colapso del token.

El origen del escándalo

El token $LIBRA fue lanzado el 14 de febrero de 2025 y tuvo una fuerte exposición pública luego de que el presidente Javier Milei lo difundiera en sus redes sociales como un proyecto destinado a financiar empresas argentinas. Tras el mensaje, el valor del activo pasó de 0,01 a casi 5 dólares, para luego desplomarse en pocas horas.

La maniobra es investigada como una posible estafa del tipo “rug pull”, en la que algunos actores habrían obtenido ganancias millonarias gracias a información privilegiada, mientras miles de inversores terminaron con pérdidas.

Además de Novelli, Davis y Terrones Godoy, en la causa aparecen mencionados funcionarios y allegados, entre ellos Karina Milei, Sergio Morales y familiares de Novelli. La investigación también analiza si existieron pagos o dádivas para promover la difusión del token.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Escándalo cripto: el fiscal comenzó a investigar al presidente

Javier Milei habló del escándalo cripto: "Hay que tener más filtros"

El dólar cripto cotiza en baja antes de conocerse los resultados electorales

Habrá más subsidios eléctricos para el NOA: cómo serán en cada zona

El Gobierno extendió la conciliación obligatoria con controladores aéreos

Lo que se lee ahora
Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina.  
Economía.

¿Cuánto podrían costar los celulares tras la quita de aranceles en Argentina?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.
Mundo musical.

¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Carnaval en Humahuaca. video
Normativa.

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel