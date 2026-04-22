La actividad económica en Argentina cayó 2,6%: qué sectores crecieron y cuáles bajaron

La actividad económica mostró un retroceso en febrero y volvió a encender señales de alerta sobre el ritmo de recuperación. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una caída de 2,1% interanual y además retrocedió 2,6% en la medición desestacionalizada frente al mes anterior.

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El dato reflejó un freno en la dinámica que había mostrado el inicio del año y también dejó en evidencia una fuerte heterogeneidad entre los distintos sectores. Mientras algunas actividades lograron crecer en comparación con febrero del año pasado, otras sufrieron retrocesos marcados que terminaron empujando hacia abajo el resultado general.

Entre los rubros que mostraron mejoras interanuales se destacaron Pesca, con una suba de 14,8%, y Explotación de minas y canteras, con un avance de 9,9%. También tuvieron un desempeño positivo Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 8,4%, e Intermediación financiera, con 6%.

La actividad económica creció 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025. Actividad económica en Argentina.

A ese grupo se sumaron Hoteles y restaurantes, Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, Servicios sociales y de salud y Enseñanza, aunque con variaciones más moderadas.

Según el informe oficial, las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE fueron Explotación de minas y canteras y Agricultura, que en conjunto aportaron 0,8 puntos porcentuales al resultado general.

Industria y comercio, entre los más golpeados

Del otro lado, siete sectores registraron caídas en la comparación interanual. Las mayores bajas se dieron en Industria manufacturera, con un descenso de 8,7%, y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 7%.

También retrocedieron Electricidad, gas y agua, Impuestos netos de subsidios, Administración pública y defensa, Construcción, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y Transporte y comunicaciones.

Estos rubros explicaron la mayor parte del arrastre negativo sobre el nivel general de actividad, especialmente por el peso que tienen en la estructura económica.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato y sostuvo que, más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia de fondo se mantuvo en terreno positivo. Además, atribuyó parte del resultado a factores excepcionales, como una menor cantidad de días hábiles y la realización de un paro general durante el mes.