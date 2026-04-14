Arroz frito con pollo y verduras: una receta casera, económica y fácil de preparar

Arroz frito con pollo y verduras.

El arroz frío junto con el pollo cortado en cubos se transforman en la base principal de una receta que combina sabores, métodos de cocción y aromas propios de la gastronomía china y mexicana en un mismo plato. La receta integra ingredientes de uso habitual con la intensidad del wok y el aporte fresco de productos locales.

A su vez, se trata de una alternativa que basa su atractivo en la simplicidad, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier día de la semana. Esta preparación permite reutilizar restos de arroz y pollo, convirtiéndolos en una alternativa práctica, abundante y con un perfil de sabor distinto al habitual.

Arroz frito con pollo y verduras. El arroz frito con pollo y vegetales, elaborado con técnica de cocina china pero incorporando ingredientes y matices propios de la gastronomía mexicana, gana cada vez más popularidad en cenas informales y encuentros familiares.

Receta de arroz con pollo frito: paso a paso El punto de partida de esta preparación es el arroz cocido , idealmente frío y del día previo , ya que esto evita que se agrume o se vuelva pastoso al saltearlo.

, idealmente y del , ya que esto evita que se o se vuelva al saltearlo. El pollo se corta en cubos y se seca cuidadosamente antes de incorporarlo al wok con un poco de aceite caliente . El dorado de la carne es clave para lograr un interior tierno y jugoso .

y se seca cuidadosamente antes de incorporarlo al con un poco de . El es clave para lograr un interior . En la misma sartén se agregan cebolla picada, ajo y morrón en tiras. Estos ingredientes se saltean durante aproximadamente dos minutos, lo justo para que desprendan su aroma sin llegar a quemarse. Este plato de arroz frito con pollo y vegetales, que fusiona técnicas y sabores de las cocinas china y mexicana, se presenta sobre una mesa de madera junto a una refrescante bebida. A continuación se incorporan cubos de zanahoria , granos de maíz y arvejas , junto con chile jalapeño fresco picado , que aporta un picor opcional según el gusto. Todo se saltea de manera continua durante unos cuatro minutos para lograr una cocción uniforme .

, granos de y , junto con , que aporta un según el gusto. Todo se saltea de manera continua durante unos para lograr una . Luego se vuelve a integrar el pollo ya dorado y se añade el arroz suelto , procurando que los granos se mantengan separados y no se agrumen .

y se añade el , procurando que los granos se mantengan separados y no se . En el centro del wok se abre un espacio para volcar dos huevos batidos , que se remueven hasta que comienzan a cuajar y después se mezclan con el resto de la preparación.

, que se remueven hasta que comienzan a y después se mezclan con el resto de la preparación. Finalmente, el plato se perfuma con salsa de soja, ralladura y jugo de lima, y se corrige el punto de sazón con sal y pimienta a gusto. El arroz frío y el pollo en cubos se convierten en el centro de una receta que mezcla sabores, técnicas y aromas de la cocina china y mexicana en un solo plato. El plato se finaliza fuera del calor, incorporando un puñado de cilantro fresco picado. Luego se sirve de inmediato, con una presentación que incluye más cilantro y gajos de lima, aportando frescura y realzando los colores de la preparación.

Detalles de cada porción Cada ración contiene aproximadamente 380 calorías, con unos 9 gramos de grasas, 49 gramos de hidratos de carbono y 22 gramos de proteínas. Estas cifras pueden modificarse de acuerdo con las porciones y las marcas de los ingredientes utilizados, aunque sirven como una referencia orientativa para quienes buscan mantener un equilibrio alimentario en su alimentación diaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







