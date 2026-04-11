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11 de abril de 2026 - 08:42
Sociedad.

Churros rellenos de chocolate: la receta para hacerlos caseros, crocantes y bien logrados

Paso a paso para preparar un postre dorado por fuera, suave por dentro y con un relleno dulce y cremoso, ideal para disfrutar en casa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Churros rellenos de chocolate: cómo conseguirlos crujientes y perfectos en casa.

Churros rellenos de chocolate: cómo conseguirlos crujientes y perfectos en casa.

Hacer churros rellenos de chocolate en el hogar es una manera simple de disfrutar un postre tradicional con un toque más dulce y cremoso. La unión de una masa bien lograda junto a un interior suave genera un contraste muy atractivo en cada bocado.

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El punto fundamental está en respetar los tiempos de cocción y prestar atención a la consistencia de la masa. Cada etapa es determinante en el resultado final, desde la preparación inicial de los ingredientes hasta el momento de la fritura.

La clave para lograr churros perfectos está en cuidar la textura de la masa y en respetar los tiempos de cocción adecuados.

Finalmente, el acabado con azúcar y canela, sumado al relleno de chocolate, transforma esta preparación en una alternativa exquisita tanto para compartir como para darse un gusto en casa.

Receta de churros rellenos de chocolate

La preparación se desarrolla de forma progresiva, incorporando cada ingrediente en el momento adecuado para obtener una masa homogénea y manejable. Tanto la cocción en aceite como el momento del relleno resultan claves para alcanzar el resultado esperado. El procedimiento completo puede encontrarse en el perfil de TikTok del creador Matthew Merril.

Respetar el orden de los pasos ayuda a evitar fallas habituales y asegura churros bien definidos, con exterior crocante e interior tierno.

Cubrir los churros con una mezcla de azúcar y canela en caliente intensifica el sabor y la textura del postre casero.

A continuación, se presenta la lista de ingredientes junto con el procedimiento íntegro en una secuencia continua para facilitar su elaboración.

Ingredientes

  • 1/4 de taza de mantequilla (60 ml o 57 g)
  • 1 taza de agua (240 ml)
  • 1 cucharada de azúcar (15 ml o 12 g)
  • Una pizca de sal
  • 1 taza de harina (120 g)
  • 1 huevo
  • Aceite para freír
  • Azúcar con canela
  • Chocolate
Servir los churros rellenos de Nutella recién hechos resalta su textura crujiente y los convierte en una opción irresistible para compartir en casa.

Preparación

  • Fundir la manteca junto con el agua hasta integrarlas por completo.
  • Añadir el azúcar y la sal, mezclando para que se disuelvan.
  • Sumar la harina de a poco, incorporándola en la preparación.
  • Mezclar de manera constante hasta obtener una masa espesa y homogénea.
  • Apartar del fuego y volver a calentar la mezcla durante un par de minutos más.
  • Pasar la preparación a un recipiente y dejarla reposar hasta que se enfríe.
  • Incorporar el huevo y batir hasta que se integre completamente.
  • Cargar la masa en una manga pastelera con boquilla rizada o en forma de estrella.
  • Formar los churros directamente sobre el aceite caliente.
  • Cortar la masa al finalizar cada pieza.
  • Freír hasta lograr un dorado parejo.
  • Retirar y dejar escurrir para eliminar el exceso de grasa.
  • Rebozar en una mezcla de azúcar y canela.
  • Colocar Nutella en una manga pastelera.
  • Rellenar los churros inyectando el chocolate en su interior.
Churros rellenos de chocolate caseros.

Técnica para lograr churros perfectos

El resultado final de esta receta está muy ligado a la textura de la masa, que tiene que ser lo suficientemente consistente para mantenerse estable, pero a la vez flexible como para poder manipularla con facilidad dentro de la manga pastelera.

Otro factor clave es la temperatura del aceite durante la cocción. Si el aceite no alcanza el calor adecuado, los churros tienden a impregnarse de grasa; en cambio, si está excesivamente caliente, se doran en la superficie demasiado rápido sin cocinarse de forma pareja.

Lograr una fritura pareja y constante es fundamental para obtener churros con una cobertura crocante y dorada, manteniendo al mismo tiempo un interior tierno y bien cocido.

Instrucciones detalladas para obtener un postre dorado, de interior suave y sabor dulce, listo para degustar.

Presentación y toque final

Cuando los churros ya están terminados, es recomendable espolvorearlos con una mezcla de azúcar y canela mientras todavía conservan el calor, ya que así la cobertura se fija con mayor facilidad.

El chocolate del relleno se incorpora en el último paso, lo que garantiza que cada churro tenga un centro suave, cremoso y bien distribuido.

Consumirlos en el momento en que salen de la preparación permite apreciar su textura ideal y todo su sabor, convirtiéndolos en una alternativa casera muy tentadora y con un resultado realmente agradable.

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