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8 de abril de 2026 - 16:44
Sociedad.

Flan de maíz: una receta fácil para lograrlo cremoso, firme y sorprender en la mesa

Con ingredientes simples y siguiendo unos pasos sencillos, se obtiene un flan suave, sin grumos y perfecto para disfrutar en cualquier momento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Flan de elote: una receta fácil.

Flan de elote: una receta fácil.

El flan de maíz sigue siendo una de las alternativas más seductoras dentro de la repostería casera, gracias a su suavidad y dulzor. Esta preparación se distingue por agilizar el procedimiento, utilizando la licuadora como elemento clave para mezclar todos los componentes.

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La fórmula fusiona lácteos con granos de maíz amarillo, logrando una textura homogénea y cremosa. La cocción a baño María asegura un horneado uniforme y preserva la jugosidad que caracteriza a este clásico postre.

El reposo en refrigeración es esencial para que el flan de elote alcance una firmeza ideal y se desmolde fácilmente al momento de servir.

Asimismo, dejar reposar el flan en la heladera resulta fundamental para que adquiera la consistencia ideal. Este periodo de enfriamiento asegura que se pueda desmoldar sin dificultades y que mantenga su estructura al momento de presentarlo en la mesa.

Una elaboración sencilla que promete un resultado cremoso

La preparación comienza al volcar todos los ingredientes dentro de la licuadora. Este procedimiento permite conseguir una mezcla pareja y libre de grumos, influyendo de manera directa en la suavidad y textura final del postre.

Luego, la preparación se pasa por un colador para retirar aire atrapado y cualquier fragmento sólido. Este paso contribuye a que la textura final sea más homogénea y la presentación más impecable.

Flan de elote, un postre cremoso y tradicional elaborado con maíz tierno, característico por su sabor suave y dulce.

Hornear el flan a baño María asegura una temperatura regulada durante la cocción. Así, el postre se cocina lentamente, alcanzando de manera pareja la firmeza y suavidad que lo caracterizan.

Receta de flan de elote

La preparación está publicada en el perfil de Boca Mía México en Instagram. Cumplir cada etapa con precisión es esencial para conseguir un resultado óptimo. A continuación, se detallan los ingredientes y el método de elaboración tal como se muestran en la fuente original.

El flan de elote se sirve frío y es versátil, convirtiéndose en una opción fácil y deliciosa para cerrar cualquier comida o celebración especial.

Ingredientes

  • una lata de leche evaporada
  • seis huevos
  • una lata de media crema
  • una lata de leche condensada
  • una barrita de queso crema
  • una lata de elote amarillo
  • vainilla al gusto
  • dulce de leche
  • aluminio
Flan de Elote.

Preparación

  • Empezamos incorporando una lata de leche evaporada, seis huevos, una lata de crema de leche, una lata de leche condensada, una porción de queso crema y, finalmente, una lata de granos de maíz amarillo, agregando vainilla al gusto.
  • Tapamos y procedemos a licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla totalmente homogénea.
  • Una vez licuado, en un molde previamente enmantecado o con una capa de dulce de leche, pasamos la preparación por un colador para eliminar burbujas y restos sólidos.
  • Cubrimos el molde con papel aluminio y lo colocamos en baño María.
  • Horneamos en un horno precalentado a 180°C durante aproximadamente una hora y media, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.
Cómo preparar un flan de elote firme y cremoso usando ingredientes básicos de la cocina.
  • Cuando esté cocido, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo guardamos en la heladera, ya sea toda la noche o al menos cuatro horas.
  • Antes de desmoldarlo, recordá despegar cuidadosamente los bordes del flan del molde para que conserve su forma al voltearlo.

Un postre tradicional con un toque moderno

Emplear la licuadora agiliza el proceso y facilita la elaboración, sin comprometer la calidad del flan. Esto hace que la receta resulte apta incluso para quienes recién comienzan a cocinar.

La armonía entre su sabor dulce y la textura cremosa convierte a este flan en una alternativa adaptable para múltiples momentos. Puede servirse frío como postre al final de una comida o merienda.

El flan de elote se mantiene como una de las opciones más atractivas dentro de la repostería casera por su textura suave y sabor dulce.

En términos generales, se trata de una preparación que conserva la esencia clásica del flan, incorporando a la vez métodos prácticos. El resultado es un postre consistente, suave al paladar y sencillo de disfrutar.

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