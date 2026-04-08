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8 de abril de 2026 - 16:25
Educación.

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

El informe sobre ausentismo escolar de Argentinos por la Educación coloca a Jujuy entre las las provincias menos afectadas, pero con señales que preocupan.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aunque Jujuy muestra mejores números que otras provincias, el ausentismo escolar sigue afectando las trayectorias educativas.

Aunque Jujuy muestra mejores números que otras provincias, el ausentismo escolar sigue afectando las trayectorias educativas.

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Dentro del mapa nacional, Jujuy aparece en el grupo de jurisdicciones con menor nivel de inasistencias, junto con San Juan (29%) y Santiago del Estero (28%). En el otro extremo quedan Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%), que exhiben los porcentajes más altos.

Ausentismo
Gráfico 3. Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos. Por provincia y total país. Último año de la secundaria. Año 2024. Faltas declaradas al 24/10/2024.

Gráfico 3. Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos. Por provincia y total país. Último año de la secundaria. Año 2024. Faltas declaradas al 24/10/2024.

Una situación mejor que la media, pero no resuelta

Que Jujuy se ubique entre las provincias con menores niveles de ausentismo no significa que el problema no exista. Si tres de cada diez estudiantes del último año faltan al menos 15 días, eso sigue representando una proporción relevante en términos de aprendizaje, continuidad pedagógica y egreso.

El informe de Argentinos por la Educación viene mostrando hace tiempo que el ausentismo no solo afecta el rendimiento escolar inmediato, sino también el riesgo de repitencia, la desvinculación progresiva y las chances de terminar la secundaria. En ese marco, incluso los distritos que exhiben mejores indicadores siguen enfrentando una señal de alerta.

Ausentismo por provincia - 2022/2024

  • Buenos Aires: 57% (2022) / 66% (2024)
  • Tierra del Fuego: 46% / 55%
  • CABA: 50% / 59%
  • La Pampa: 42% / 54%
  • Corrientes: 38% / 43%
  • Mendoza: 48% / 49%
  • Misiones: 36% / 42%
  • Chubut: 33% / 44%
  • Córdoba: 37% / 39%
  • Santa Cruz: 29% / 38%
  • Entre Ríos: 39% / 42%
  • Santa Fe: 34% / 45%
  • Chaco: 30% / 39%
  • San Luis: 31% / 39%
  • Formosa: 26% / 32%
  • Tucumán: 27% / 36%
  • Neuquén: 29% / 31%
  • Río Negro: 27% / 32%
  • La Rioja: 26% / 34%
  • Catamarca: 26% / 35%
  • Salta: 27% / 30%
  • Jujuy: 23% / 30%
  • Santiago del Estero: 24% / 28%
  • San Juan: 23% / 29%

Total país

  • Total país: 44% (2022) / 51% (2024)

Los datos más destacados

  • La provincia con mayor ausentismo en 2024 fue Buenos Aires, con 66%.
  • Le siguieron CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).
  • Las provincias con menor ausentismo fueron Santiago del Estero (28%), San Juan (29%), Salta (30%) y Jujuy (30%).
  • En el caso de Jujuy, el indicador pasó de 23% en 2022 a 30% en 2024, es decir, subió 7 puntos.

Qué antecedente tenía Jujuy

En el informe anterior del Observatorio, basado en Aprender 2022, Jujuy también había quedado entre las provincias con menos ausentismo intenso: en ese momento, el 13% de los estudiantes declaraba tener 20 o más faltas al año, por debajo de la media nacional de entonces.

Ese antecedente muestra que la provincia ya venía con un desempeño relativamente mejor que otras jurisdicciones, aunque el nuevo trabajo confirma que el fenómeno sigue presente y que el seguimiento de la asistencia continúa siendo un punto clave para sostener las trayectorias escolares.

Ausentismo
Gráfico 6. Porcentaje de alumnos con 15 faltas o más, declaradas por ellos mismos. Por provincia. Último año de la secundaria. Años 2022 y 2024. Faltas declaradas hasta el 19/10/2022 y el 24/10/2024.

Gráfico 6. Porcentaje de alumnos con 15 faltas o más, declaradas por ellos mismos. Por provincia. Último año de la secundaria. Años 2022 y 2024. Faltas declaradas hasta el 19/10/2022 y el 24/10/2024.

Cómo impacta el ausentismo en Jujuy

En una provincia con realidades territoriales muy distintas entre capital, valles, quebrada y puna, el ausentismo puede tener efectos más fuertes sobre estudiantes con trayectorias frágiles o con mayores dificultades para sostener la presencialidad. El informe general remarca que la falta reiterada de asistencia debilita el vínculo con la escuela y afecta de manera directa los aprendizajes.

En esa línea, Jujuy ya venía incorporando el tema en su agenda educativa. A fines de 2025, el Ministerio de Educación provincial participó en un seminario nacional sobre ausentismo escolar y destacó avances en sistemas de gestión con información nominal y diaria sobre asistencia, pensados para anticipar y acompañar trayectorias.

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