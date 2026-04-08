Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Un choque múltiple generó demoras y tensión este miércoles 8 de abril al mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Alto Comedero , en sentido hacia el centro de San Salvador de Jujuy. El hecho involucró a un colectivo, al menos un auto y dos motocicletas.

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Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, el episodio se produjo mientras varios vehículos aguardaban el cambio de semáforo. En ese contexto, una motocicleta impactó contra otra, lo que desencadenó una serie de colisiones.

Producto del primer choque, uno de los rodados involucrados perdió el control y terminó impactando contra un automóvil que se encontraba detenido. Luego, la secuencia continuó con un rebote que alcanzó a un colectivo y a otro vehículo.

De acuerdo a los testimonios, tras la colisión inicial entre las motos, uno de los conductores se retiró del lugar . En la misma situación, también se dio a la fuga uno de los autos involucrados.

El efecto en cadena generó daños materiales en varios de los vehículos que permanecieron en el lugar. La mecánica del hecho se centra en el impacto inicial entre motocicletas y su posterior arrastre hacia otros rodados.

Uno de los choferes presentes señaló: “Las motos siempre van por el medio y complican el tránsito”, en referencia a la circulación en ese tramo de la ruta.

Choque múltiple en Alto Comedero Choque múltiple en Alto Comedero.

Situación de los pasajeros y tránsito en la zona

El colectivo involucrado trasladaba a diez pasajeros al momento del siniestro. Ninguno de ellos sufrió lesiones, según la información relevada en el lugar.

El hecho provocó demoras momentáneas en la circulación, debido a la presencia de los vehículos sobre la calzada y la intervención para ordenar el tránsito.

Pese a la magnitud del choque, no se registraron heridos, aunque la situación generó preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese horario.