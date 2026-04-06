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6 de abril de 2026 - 16:39
Sociedad.

Torta galesa: la receta dulce que se conserva todo el año

Esta tradición repostera de la Patagonia, heredada de inmigrantes galeses del siglo XIX, revela sus secretos para preparar y mantener su sabor durante meses.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La torta galesa fue creada por mujeres inmigrantes de Gales en la Patagonia argentina.

La torta galesa fue creada por mujeres inmigrantes de Gales en la Patagonia argentina.

Las costumbres culinarias de una nación suelen expresar las distintas corrientes culturales que la marcaron con el paso del tiempo. En la Patagonia argentina, hay un dulce que sobresale no solo por su sabor, sino también por la historia que encierra: la torta galesa.

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La torta galesa fue creada por mujeres inmigrantes de Gales en la Patagonia argentina.

Cuál es el origen de la torta galesa

Sus raíces se ubican en el siglo XIX, cuando este postre surgió como resultado de la capacidad de adaptación y la fortaleza de quienes lo crearon. En ese período, un grupo de colonos galeses llegó a las costas de Chubut en busca de un lugar donde mantener vivas sus tradiciones y creencias, lejos del dominio británico.

Al instalarse, se toparon con un entorno exigente, marcado por la falta de agua y alimentos básicos. Frente a esas dificultades, la creatividad de las mujeres galesas dio origen a un dulce que aún hoy representa esa resistencia: una preparación energética, pensada para soportar un clima adverso y con una gran durabilidad a lo largo del tiempo.

El producto final es una torta de consistencia compacta, con un sabor profundo y especiado que lo distingue. Su tonalidad oscura se debe al uso de azúcar morena, mientras que la mezcla de frutos secos y condimentos le aporta una identidad muy particular.

Las diferentes variantes de la torta galesa coinciden en que es una preparación a base de azúcar.

Cómo lograr que la torta galesa se conserve por más tiempo

Los componentes elegidos cuentan con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, lo que ayuda a frenar la aparición de hongos y bacterias. A esto se suma el licor utilizado en la receta, que colabora en preservar la humedad y la frescura del preparado. Gracias a estas características, puede mantenerse en buen estado durante varios meses, incluso hasta un año, siempre que se guarde correctamente.

Para prolongar su conservación, lo ideal es almacenarla en un envase bien cerrado, ubicada en un sitio fresco y sin exposición a la luz. Algunas personas optan por cubrirla con una capa de dulce de membrillo o de batata, lo que ayuda a protegerla aún más.

Incluso, hay una costumbre vinculada a los casamientos que indica que el piso inferior de la torta nupcial sea de este tipo, y se conserve para que los recién casados lo compartan durante su primer año juntos, como símbolo de haber superado dificultades.

En ocasiones se le incluye un glaseado.

Dos alternativas de chefs profesionales para disfrutar de una torta galesa

Más allá de ser solo un dulce, la torta galesa representa una costumbre arraigada que se transmite de generación en generación dentro de la comunidad galesa en la Patagonia. Si bien cada familia conserva sus propias variantes y trucos, existen dos preparaciones muy difundidas y fáciles de replicar para quienes quieran hacerla en casa.

1- Ingredientes para la torta galesa

  • Pasas rubias y negras: 300 g
  • Azúcar negra: 200 g
  • Manteca: 200 g
  • Huevos: 4
  • Ciruelas pasas
  • Coñac: 1/2 vaso
  • Raíz de jengibre: 1 cucharadita
  • Nuez moscada: 1/2 cucharadita
  • Clavo de olor
  • Canela: 1 cucharadita
  • Polvo para hornear: 1 cucharada
  • Ralladura de 1 limón
  • Frutos secos: 200 g
  • Harina: 400 g
La torta galesa tiene una larga tradición y forma parte de ocasiones festivas o se prepara para la hora del té.

Preparación de la torta galesa

Para comenzar, se deben hidratar las pasas de uva, tanto claras como oscuras, con medio vaso de coñac. En otro recipiente, mezclar la manteca con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea, y luego incorporar los huevos de a uno, asegurándose de integrarlos por completo.

A continuación, sumar el jengibre, la nuez moscada, el clavo de olor, la canela, el polvo leudante y la ralladura de limón, mezclando bien todos los ingredientes. Por último, añadir las ciruelas secas trozadas y los frutos secos, unificando la preparación con ayuda de una espátula.

Cernir la harina y sumarla a la preparación previa. En caso de que la mezcla resulte demasiado seca, se puede incorporar un poco más de coñac o bien jugo de naranja. Luego, preparar un molde, untándolo con manteca y espolvoreándolo con harina, y volcar allí el contenido.

Cómo hacer torta galesa, la receta de repostería que dura todo el año.

Emparejar la parte superior con una espátula y cocinar en un horno ya caliente a 180°C durante alrededor de una hora, o hasta comprobar que, al pinchar con un palillo, este salga sin restos. Una vez lista, dejarla enfriar sobre una rejilla y, si se desea, terminar con un toque de azúcar impalpable.

2- Ingredientes de la torta galesa

Receta del chef español Gonzalo D’Ambrosio

  • 300 g de manteca
  • 300 g de azúcar moreno
  • 40 g de miel
  • 6 huevos
  • 150 ml de brandy
  • 1 lima en ralladura
  • 10 g de canela en polvo
  • 10 g de jengibre en polvo
  • 5 g de clavo de olor molido
  • 5 g de nuez moscada
  • 50 g de cacao en polvo
  • 10 g de bicarbonato de sodio
  • 15 g de levadura en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 500 g de harina de trigo
  • 150 ml de leche
  • 350 g de pasas de uva
  • 150 g de ciruelas pasas sin hueso
  • 250 g de nueces pecan
  • 200 g de fruta escarchada
Es una especialidad dulce de la Patagonia argentina, creada en el siglo XIX por los inmigrantes llegados a la región desde Gales, en el Reino Unido.

Para el glaseado:

  • 200 g de azúcar glas
  • 1 limón en zumo

Preparación de la torta galesa

  • Encender el horno y llevarlo a 150°C. Para empezar, colocar en un recipiente la manteca junto con el azúcar y la miel, y batir hasta lograr una preparación cremosa. Luego, sumar los huevos, el brandy y la ralladura, mezclando hasta que todo quede bien incorporado.

A continuación, añadir las especias molidas, la sal, el cacao, el polvo leudante, la harina, la leche, además de los frutos secos y la fruta abrillantada. Integrar todo de manera uniforme hasta obtener una mezcla homogénea.

Torta galesa, un emblema histórico de la Patagonia.

Colocar la preparación en un molde desmontable previamente enmantecado, de unos 22 centímetros de diámetro, y cocinar en el horno a 150°C durante aproximadamente una hora y media. Una vez transcurrido ese tiempo, retirarla y dejar que se enfríe.

Para finalizar, elaborar el glasé mezclando el azúcar con jugo de limón hasta lograr una consistencia cremosa. Luego, pasar la torta a un plato y cubrirla con esta preparación por encima.

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