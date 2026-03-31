31 de marzo de 2026 - 07:04
Sociedad.

Pan de atún casero: una receta rápida, sencilla y deliciosa para cuando no tenés tiempo

Se trata de una alternativa práctica y ligera que combina sabor y nutrición, perfecta para preparar sin complicaciones en cualquier momento.

Por  Redacción de TodoJujuy
Pan de atún casero.

Pan de atún casero.

El pan de atún es una receta salvadora para comidas rápidas. Se trata de una opción ideal para los días en que se busca preparar algo sabroso y nutritivo sin perder tiempo en la cocina. Gracias a su sabor delicado y textura tierna y esponjosa, puede funcionar tanto como acompañamiento de sopas y ensaladas, como plato principal para un almuerzo o cena ligera.

Lee además
torta de 14 cucharadas
Sociedad.

La receta de la abuela para hacer una torta sin balanza, sin batidora ni horno
Una receta fácil transforma ingredientes simples en un platillo ingenioso al que nadie puede resistirse.
Sociedad.

Tacos dorados de zanahoria: una receta sin carne llena de sabor

Su flexibilidad permite incorporarle distintos ingredientes según lo que haya disponible en casa. El pan de atún tiene su origen en la cocina casera tradicional, donde el atún en conserva se transformó en un ingrediente clave para elaborar platos rápidos y llenos de sabor.

Es una excelente manera de aprovechar ese atún en lata que suele estar en cualquier despensa. Además, esta preparación cuenta con múltiples variantes, desde panes rellenos hasta versiones en empanadas, demostrando su versatilidad en la mesa.

Se trata de una receta sencilla y práctica, que requiere pocos ingredientes y puede estar lista en menos de media hora. Ya sea para impresionar a los invitados con una propuesta distinta o simplemente para tener una comida rápida y deliciosa, el pan de atún se presenta como una opción infalible.

Receta de pan de atún, rápida y fácil

El pan de atún es una preparación ideal para quienes buscan una opción rápida, sencilla y sabrosa. Se inicia mezclando atún, harina y algunos ingredientes básicos, y luego se lleva al horno hasta conseguir una textura suave y esponjosa, con un sabor tan atractivo que invita a repetir porción tras porción.

Es perfecto para esos momentos en los que se quiere algo ligero pero nutritivo, capaz de satisfacer sin resultar pesado. Gracias a su facilidad de elaboración, también se convierte en una alternativa práctica para un almuerzo improvisado o una merienda con amigos, sin complicaciones.

Tiempo de preparación

El pan de atún se puede tener listo en cerca de 45 minutos, considerando todas las etapas del proceso:

  • Preparar los ingredientes: dedicar unos 10 minutos a combinar los elementos secos con los húmedos, asegurando una mezcla homogénea.
  • Horneado: llevar al horno durante aproximadamente 30 a 35 minutos, hasta que el pan adquiera un color dorado uniforme y una textura suave y esponjosa.

Ingredientes

  • 1 lata de atún en aceite o agua (aproximadamente 160 g).
  • 2 tazas de harina de trigo.
  • 1 huevo.
  • 1/2 taza de leche.
  • 1/4 de taza de aceite (puede ser de oliva o girasol).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 1/4 de cucharadita de pimienta negra.
  • 1/2 taza de cebolla picada (opcional).
  • 1/4 de taza de pimiento morrón picado (opcional).
Cómo hacer pan de atún, paso a paso

  • Preparar el horno y el molde: encender el horno a 180°C (350°F) y aceitar ligeramente un molde para pan.
  • Mezclar los ingredientes secos: en un bol amplio, combinar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
  • Combinar los ingredientes líquidos: en otro recipiente, batir huevo, leche y aceite hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Incorporar el atún: añadir el atún escurrido y desmenuzado a la preparación líquida y mezclar suavemente.
  • Unir las mezclas: volcar los ingredientes líquidos sobre los secos y revolver bien hasta que todo quede completamente integrado.
Este plato se destaca por su suavidad y sencillez, ideal para momentos en los que se busca algo práctico y nutritivo sin complicaciones.
  • Opcional: sumar cebolla picada y morrón para aportar un sabor extra.
  • Hornear: verter la preparación en el molde y cocinar durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
  • Enfriar y servir: dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar en porciones.

Temas
Seguí leyendo

La receta de la abuela para hacer una torta sin balanza, sin batidora ni horno

Tacos dorados de zanahoria: una receta sin carne llena de sabor

Albóndigas con salsa de trufa: una receta gourmet para sorprender en la mesa

Realizarán trabajos de Agua Potable este martes en el centro de San Salvador de Jujuy

Viajar a Chile con mascotas en Semana Santa: qué piden para cruzar por el Paso de Jama

Lo que se lee ahora
Trabajos de emergencia de Agua Potable en el centro de San Salvador de Jujuy
Jujuy

Realizarán trabajos de Agua Potable este martes en el centro de San Salvador de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Gato perdido en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel