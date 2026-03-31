Pan de atún casero: una receta rápida, sencilla y deliciosa para cuando no tenés tiempo

El pan de atún es una receta salvadora para comidas rápidas. Se trata de una opción ideal para los días en que se busca preparar algo sabroso y nutritivo sin perder tiempo en la cocina. Gracias a su sabor delicado y textura tierna y esponjosa, puede funcionar tanto como acompañamiento de sopas y ensaladas, como plato principal para un almuerzo o cena ligera.
Su flexibilidad permite incorporarle distintos ingredientes según lo que haya disponible en casa. El pan de atún tiene su origen en la cocina casera tradicional, donde el atún en conserva se transformó en un ingrediente clave para elaborar platos rápidos y llenos de sabor.
Es una excelente manera de aprovechar ese atún en lata que suele estar en cualquier despensa. Además, esta preparación cuenta con múltiples variantes, desde panes rellenos hasta versiones en empanadas, demostrando su versatilidad en la mesa.
Se trata de una receta sencilla y práctica, que requiere pocos ingredientes y puede estar lista en menos de media hora. Ya sea para impresionar a los invitados con una propuesta distinta o simplemente para tener una comida rápida y deliciosa, el pan de atún se presenta como una opción infalible.
Receta de pan de atún, rápida y fácil
El pan de atún es una preparación ideal para quienes buscan una opción rápida, sencilla y sabrosa. Se inicia mezclando atún, harina y algunos ingredientes básicos, y luego se lleva al horno hasta conseguir una textura suave y esponjosa, con un sabor tan atractivo que invita a repetir porción tras porción.
Es perfecto para esos momentos en los que se quiere algo ligero pero nutritivo, capaz de satisfacer sin resultar pesado. Gracias a su facilidad de elaboración, también se convierte en una alternativa práctica para un almuerzo improvisado o una merienda con amigos, sin complicaciones.
Tiempo de preparación
El pan de atún se puede tener listo en cerca de 45 minutos, considerando todas las etapas del proceso:
Preparar los ingredientes: dedicar unos 10 minutos a combinar los elementos secos con los húmedos, asegurando una mezcla homogénea.
Horneado: llevar al horno durante aproximadamente 30 a 35 minutos, hasta que el pan adquiera un color dorado uniforme y una textura suave y esponjosa.
Ingredientes
1 lata de atún en aceite o agua (aproximadamente 160 g).
2 tazas de harina de trigo.
1 huevo.
1/2 taza de leche.
1/4 de taza de aceite (puede ser de oliva o girasol).
1 cucharadita de polvo de hornear.
1/2 cucharadita de sal.
1/4 de cucharadita de pimienta negra.
1/2 taza de cebolla picada (opcional).
1/4 de taza de pimiento morrón picado (opcional).
Cómo hacer pan de atún, paso a paso
Preparar el horno y el molde: encender el horno a 180°C (350°F) y aceitar ligeramente un molde para pan.
Mezclar los ingredientes secos: en un bol amplio, combinar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
Combinar los ingredientes líquidos: en otro recipiente, batir huevo, leche y aceite hasta obtener una mezcla uniforme.
Incorporar el atún: añadir el atún escurrido y desmenuzado a la preparación líquida y mezclar suavemente.
Unir las mezclas: volcar los ingredientes líquidos sobre los secos y revolver bien hasta que todo quede completamente integrado.
Opcional: sumar cebolla picada y morrón para aportar un sabor extra.
Hornear: verter la preparación en el molde y cocinar durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
Enfriar y servir: dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar en porciones.