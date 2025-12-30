Platos fríos para recibir el Año Nuevo: recetas rápidas, sanas y deliciosas

Los platos fríos para Año Nuevo ganan popularidad por su practicidad y adaptabilidad a diferentes gustos.

Con la llegada del Año Nuevo , las mesas se visten de fiesta para recibir a familiares y amigos en una de las celebraciones más esperadas del año. Las temperaturas cálidas de la temporada invitan a reinventar las tradiciones gastronómicas , optando por recetas frescas y ligeras , perfectas para disfrutar durante largas reuniones .

Cocina. Prepará una lengua a la vinagreta con esta receta simple y rápida

Paso a Paso. La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad

En este escenario, los platos fríos se destacan como una opción práctica y versátil que combina sabor y comodidad . Cada vez más personas los prefieren por su capacidad de adaptarse a distintos paladares y necesidades nutricionales , además de simplificar la planificación de la cena .

Planificar con antelación , aprovechar la facilidad de conservación y la posibilidad de servirlos directamente desde la heladera permite disfrutar más de la compañía y dedicar menos tiempo a la cocina.

Los platos fríos para Año Nuevo ganan popularidad por su practicidad y adaptabilidad a diferentes gustos.

Por otro lado, los ingredientes frescos y naturales que predominan en estas preparaciones aportan frescura y balance , ayudando a compensar los excesos típicos de las fiestas .

Recetas de platos fríos para recibir el Año Nuevo

Estas opciones frías presentan combinaciones originales y nutritivas, ideales tanto para comenzar la cena como para servir como plato principal.

Creativas y versátiles, estos platos se imponen en la cena de fin de año, ofreciendo opciones que se adaptan a todos los gustos.

Arrollado de pionono con ricota y espinaca

El pionono relleno de ricota y espinaca se ha consolidado como un infaltable en las celebraciones argentinas, gracias a su sencillez y sabor delicado. Para prepararlo se toma un pionono salado y se unta con una mezcla de ricota fresca, espinaca cruda finamente picada, zanahoria rallada y un par de cucharadas de queso crema.

La preparación se sazona con sal, pimienta y un toque de nuez moscada, se enrolla con cuidado y se envuelve en film transparente. Después de reposar aproximadamente una hora en la heladera, se corta en porciones y se sirve frío. Esta receta aporta frescura y distintas texturas, y además admite variaciones en el relleno según los gustos de cada uno.

El arrollado de pionono con ricota y espinaca es un clásico de las fiestas en Argentina por su practicidad.

Matambre arrollado frío

El matambre arrollado servido frío es uno de los clásicos imprescindibles de las fiestas en Argentina. Para prepararlo, se toma un matambre de vaca y se rellena con una combinación de zanahoria, huevos duros, espinaca y morrón.

Luego, se cocina en agua hirviendo durante aproximadamente dos horas y se deja enfriar en su propio caldo para conservar sabor y jugosidad. Una vez listo, se corta en finas lonjas y se presenta acompañado de ensalada rusa o una selección de hojas verdes. Este plato, con su sabor característico y su tradición, se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia durante la cena de Año Nuevo.

El matambre arrollado frío se mantiene como un clásico infaltable en las celebraciones argentinas de Año Nuevo.

Vitel toné versión light

El vitel toné en versión ligera reinventa la clásica receta para brindar una alternativa más saludable sin perder su esencia. Para su preparación se utiliza peceto cocido y luego cortado en finas láminas.

La salsa se elabora combinando atún al natural, queso blanco bajo en grasa, alcaparras, mostaza y una pequeña porción de mayonesa light, logrando una consistencia cremosa pero con menos calorías. Se presenta frío, decorado con alcaparras adicionales y un toque de perejil fresco.

Esta adaptación conserva el carácter festivo del plato tradicional, ofreciendo al mismo tiempo una opción más ligera y equilibrada para las celebraciones.

El vitel toné versión light adapta la receta tradicional para ofrecer una opción más saludable.

Ensalada de pollo, apio y manzana verde

La ensalada de pollo con apio y manzana verde es un clásico fresco y versátil, perfecta para sumar a la mesa de Año Nuevo. Para su elaboración, se utiliza una pechuga de pollo cocida y desmenuzada, dos tallos de apio cortados en cubitos, una manzana verde picada en trozos pequeños y alrededor de 100 gramos de nueces partidas.

Todos los ingredientes se combinan en un recipiente amplio y se integran con una vinagreta cremosa hecha con yogur natural, una cucharadita de mostaza y unas gotas de jugo de limón al gusto. Se sazona con sal y pimienta y se sirve bien fría, idealmente sobre hojas verdes. Esta mezcla aporta proteínas ligeras, un toque crujiente y un sabor ligeramente ácido, perfecta para acompañar los días cálidos de verano.

La ensalada de pollo, apio y manzana verde es una opción clásica y refrescante.

Gazpacho criollo

El gazpacho al estilo criollo es una opción refrescante ideal para las veladas de verano. Para prepararlo, se procesan en la licuadora tomates maduros, pimiento rojo, pepino, ajo y cebolla, incorporando un poco de pan previamente remojado, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta al gusto.

El gazpacho criollo es una sopa fría perfecta para las noches de verano.

Se sirve muy frío y se puede adornar con pequeños cubos de verduras frescas y un hilo de aceite de oliva extra virgen. Esta sopa fría se presenta como una alternativa ligera, sabrosa y vistosa, perfecta para complementar cualquier cena festiva o reunión al aire libre.