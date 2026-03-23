lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 07:17
Sociedad.

La receta de la abuela para hacer una torta sin balanza, sin batidora ni horno

La torta de 14 cucharadas es una receta simple, rápida y rendidora, ideal para resolver la merienda con ingredientes básicos en este fin de semana largo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
torta de 14 cucharadas

torta de 14 cucharadas

Este fin de semana largo y la llegada del otoño tiñen un panorama ideal para retomar las recetas de la abuela con una propuesta simple rápida para disfrutar en casa.

Lee además
Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores video
Sociedad.

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores
punta corral: cuales son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Cuando aparece el antojo de algo dulce para la merienda y no hay mucho tiempo, la torta de 14 cucharadas se convierte en una solución práctica. Aunque su versión clásica se cocina en el horno, también puede prepararse en sartén de manera simple y sin complicaciones.

Esta receta no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos.

Ni azúcar ni edulcorantes, cómo endulzar un bizcochuelo de manera natural
La torta de 14 cucharadas es una receta simple, rápida y rendidora, ideal para resolver la merienda con ingredientes básicos en este fin de semana largo.

La torta de 14 cucharadas es una receta simple, rápida y rendidora, ideal para resolver la merienda con ingredientes básicos en este fin de semana largo.

Cómo preparar la torta de 14 cucharadas

Ingredientes

  • 14 cucharadas de harina leudante.
  • 14 cucharadas de azúcar.
  • 14 cucharadas de leche.
  • 14 cucharadas de aceite.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 cucharadas de cacao (opcional, para versión de chocolate)

Paso a paso

  • En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta integrar bien.
  • Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, y volver a unir.
  • Incorporar la harina leudante, y el cacao si se busca sabor a chocolate, hasta obtener una preparación homogénea.
  • Volcar la mezcla en una sartén antiadherente previamente enmantecada.
  • Tapar y cocinar a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Pinchar con un palillo para comprobar la cocción: si sale seco, está lista.

Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida.

Ideas para variar la receta

Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor:

  • Chips de chocolate para un toque extra.
  • Ralladura de limón o naranja para sumar frescura.
  • Nueces o coco rallado si se prefieren sabores más intensos.

Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Tiago Nunes conmovió con un mensaje junto a su hijo por el Día Mundial del Síndrome de Down

Con banderazo, Todos Juntos conmemoraron el Día Mundial del Síndrome de Down en Jujuy

Las mujeres argentinas son más felices sin pareja

Lo que se lee ahora
punta corral: cuales son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Clima en otoño en Jujuy, el NOA y el resto del país (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Cómo será el otoño en Jujuy y el NOA: qué dice el pronóstico

Imagen ilustrativa
Informe.

El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Banderazo estudiantil 2026: decomisaron alcohol a grupos de jóvenes en la capital jujeña
Jujuy.

Banderazo estudiantil 2026: decomisaron alcohol a grupos de jóvenes en la capital jujeña

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

La Vendimia El Bayeh volvió a reunir vino, cultura y turismo en un evento que no para de crecer video
Jujuy.

La Vendimia El Bayeh volvió a reunir vino, cultura y turismo en un evento que no para de crecer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel