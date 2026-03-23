La receta de la abuela para hacer una torta sin balanza, sin batidora ni horno

Este fin de semana largo y la llegada del otoño tiñen un panorama ideal para retomar las recetas de la abuela con una propuesta simple rápida para disfrutar en casa.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La torta de 14 cucharadas es una receta simple, rápida y rendidora, ideal para resolver la merienda con ingredientes básicos en este fin de semana largo.
Este fin de semana largo y la llegada del otoño tiñen un panorama ideal para retomar las recetas de la abuela con una propuesta simple rápida para disfrutar en casa.
Cuando aparece el antojo de algo dulce para la merienda y no hay mucho tiempo, la torta de 14 cucharadas se convierte en una solución práctica. Aunque su versión clásica se cocina en el horno, también puede prepararse en sartén de manera simple y sin complicaciones.
Esta receta no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos.
Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida.
Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor:
Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.