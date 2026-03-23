La receta de la abuela para hacer una torta sin balanza, sin batidora ni horno

torta de 14 cucharadas

Este fin de semana largo y la llegada del otoño tiñen un panorama ideal para retomar las recetas de la abuela con una propuesta simple rápida para disfrutar en casa.

Cuando aparece el antojo de algo dulce para la merienda y no hay mucho tiempo, la torta de 14 cucharadas se convierte en una solución práctica. Aunque su versión clásica se cocina en el horno, también puede prepararse en sartén de manera simple y sin complicaciones.

Esta receta no requiere balanza ni batidora eléctrica, ya que todas las cantidades se miden con cucharas. El punto clave está en respetar esas proporciones para lograr una textura liviana. Con este método, la preparación puede estar lista en menos de 25 minutos.

Ni azúcar ni edulcorantes, cómo endulzar un bizcochuelo de manera natural La torta de 14 cucharadas es una receta simple, rápida y rendidora, ideal para resolver la merienda con ingredientes básicos en este fin de semana largo. Cómo preparar la torta de 14 cucharadas Ingredientes 14 cucharadas de harina leudante.

14 cucharadas de azúcar.

14 cucharadas de leche.

14 cucharadas de aceite.

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de cacao (opcional, para versión de chocolate) Paso a paso En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta integrar bien.

Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, y volver a unir.

Incorporar la harina leudante, y el cacao si se busca sabor a chocolate, hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en una sartén antiadherente previamente enmantecada.

Tapar y cocinar a fuego mínimo entre 25 y 35 minutos. Pinchar con un palillo para comprobar la cocción: si sale seco, está lista. Otra opción es cocinarla en microondas dentro de un molde apto, en intervalos cortos, hasta que esté completamente cocida. Ideas para variar la receta Esta preparación admite distintos agregados para cambiar el sabor: Chips de chocolate para un toque extra.

Ralladura de limón o naranja para sumar frescura.

Nueces o coco rallado si se prefieren sabores más intensos. Una vez fría, también se puede abrir al medio y rellenar con dulce de leche para transformar una receta simple en una merienda especial.

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