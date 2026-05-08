De qué casa de Harry Potter sos según tu signo del zodíaco.

El mundo de Harry Potter sigue despertando curiosidad entre fanáticos de todas las edades . Más allá de la magia, las criaturas fantásticas y los hechizos, uno de los aspectos más populares de la historia creada por J. K. Rowling son las casas de Hogwarts y las características que representan.

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Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin funcionan como símbolos de distintas personalidades. Cada una reúne valores, formas de actuar y maneras de relacionarse con los demás. Por eso, muchos seguidores comenzaron a relacionarlas con los signos del zodíaco y sus rasgos más conocidos.

Según la astrología, cada signo tiene una energía dominante que podría encajar perfectamente dentro de alguna de las cuatro casas del colegio de magia más famoso del cine y la literatura.

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley forman parte de Gryffindor, la casa vinculada al coraje, la determinación y la necesidad constante de ir hacia adelante sin miedo.

Entre los signos que más se relacionan con esta casa aparece Aries. Su personalidad impulsiva, competitiva y enérgica lo lleva a actuar sin demasiadas vueltas. Siempre busca desafíos y disfruta tomar la iniciativa.

Leo también comparte el perfil típico de Gryffindor. Su carisma natural, seguridad y capacidad de liderazgo suelen convertirlo en el centro de atención. Sagitario, por su parte, aporta el costado aventurero, curioso y amante de la libertad.

Gryffindor Gryffindor.

Ravenclaw

Géminis

Virgo

Acuario

La casa de Ravenclaw se caracteriza por el pensamiento lógico, la curiosidad y el interés por aprender constantemente. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su imaginación y capacidad de análisis.

Géminis encaja por su personalidad inquieta y comunicativa. Necesita descubrir cosas nuevas todo el tiempo y disfruta compartir conocimientos con los demás. Virgo, en cambio, se identifica con el costado más observador y detallista.

Otro signo muy ligado a Ravenclaw es Acuario. Original, creativo y diferente, suele cuestionar lo establecido y buscar caminos alternativos para resolver situaciones.

Hufflepuff Hufflepuff.

Hufflepuff

Tauro

Cáncer

Libra

Piscis

Hufflepuff representa los vínculos afectivos, la paciencia y la sensibilidad emocional. Sus integrantes suelen priorizar la amistad, el trabajo en equipo y el cuidado de las personas cercanas.

Tauro aparece entre los signos más compatibles con esta casa por su personalidad estable y confiable. Valora la tranquilidad y construye relaciones duraderas. Cáncer también comparte muchas características con Hufflepuff gracias a su perfil protector y emocional.

Libra aporta equilibrio, sociabilidad y capacidad para evitar conflictos. Piscis, en tanto, conecta con el costado más sensible y soñador de la casa.

Hufflepuff Hufflepuff.

Slytherin

Escorpio

Capricornio

Slytherin suele quedar asociada a personajes intensos y calculadores como Draco Malfoy o Severus Snape. Sin embargo, la casa también representa disciplina, inteligencia emocional y capacidad estratégica.

Escorpio se relaciona directamente con esta energía por su personalidad reservada, misteriosa y emocionalmente intensa. Suele analizar cada situación antes de actuar y rara vez muestra todo lo que piensa.

Capricornio también comparte rasgos típicos de Slytherin. Su disciplina, perseverancia y ambición lo impulsan a perseguir objetivos con paciencia y determinación.

Slytherin Slytherin.

Aunque muchos fanáticos encuentran coincidencias claras entre astrología y Hogwarts, cada persona puede sentirse identificada con distintas casas al mismo tiempo, según su forma de ser, sus vínculos y la manera en la que enfrenta cada situación.