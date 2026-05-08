Encuentran más de 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú

La brusca baja en el nivel del río Iguazú durante las últimas semanas les permitió a los trabajadores del Parque Nacional Iguazú realizar un operativo extraordinario de limpieza en la base de las famosas Cataratas del Iguazú. En medio de esas tareas apareció un sorprendente hallazgo .

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El relevamiento pudo concretarse gracias a que el caudal descendió hasta unos 500 mil litros por segundo , una cifra muy inferior al promedio habitual de 1,5 millones . Durante la inspección, los equipos encontraron una enorme cantidad de monedas lanzadas por turistas .

Durante las tareas de saneamiento, trabajadores que se desempeñan en la reserva ecológica hallaron más de 400 kilos de monedas acumuladas en el lugar. La presencia de estos objetos estaría vinculada a la práctica habitual de muchos turistas de arrojar dinero al agua como símbolo de buena fortuna , a pesar de que esa acción está prohibida.

De acuerdo con los responsables del operativo, los componentes metálicos de las monedas sufren procesos de corrosión y desprenden sustancias que afectan el ecosistema acuático . Además, advirtieron que distintos animales pueden ingerirlas al confundirlas con alimento.

Junto con las monedas, las cuadrillas también extrajeron botellas, tapitas, residuos plásticos, pilas y aparatos electrónicos. La acumulación permanente de este tipo de desechos provoca consecuencias perjudiciales sobre el ambiente del Parque Nacional Iguazú, una reserva natural protegida y de reconocimiento internacional.

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“Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento”, indicó un operario que formó parte del despliegue.

La noticia trascendió a través de medios de Brasil, luego de un operativo llevado adelante el 15 de abril. “Regularmente es necesario realizar la limpieza por la práctica de algunos visitantes, incluso con placas y monitorear los comportamientos repetidos. Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, señalaron desde Urbia+Cataratas, la empresa concesionaria encargada de los trabajos.

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Clasificación y destino de las monedas recuperadas

Según explicaron, las monedas recuperadas atravesarán una etapa de clasificación para definir qué destino tendrán. Gran parte de ellas, indicaron desde la compañía, presenta un avanzado estado de corrosión tras permanecer bajo el agua durante mucho tiempo, lo que dificulta que puedan volver a utilizarse.

Aquellas monedas que todavía se encuentren en estado utilizable serán destinadas a iniciativas ambientales orientadas a la educación ecológica y a programas de forestación, en conjunto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Más allá de tratarse de una práctica habitual entre turistas, arrojar monedas al agua está prohibido por las reglas vigentes del Parque Nacional Iguazú. La legislación argentina sobre parques nacionales establece limitaciones precisas para las actividades humanas dentro de áreas protegidas, incluyendo la prohibición de tirar residuos o afectar a la fauna del lugar.

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Patrimonio mundial y llamado a la conciencia ambiental

La condición de Patrimonio Natural Mundial que posee el lugar profundiza el compromiso con una administración sustentable y con la protección de la biodiversidad. Luego del operativo de limpieza, las autoridades remarcaron la importancia de reforzar la conciencia ambiental y desalentar conductas que puedan poner en riesgo el equilibrio natural del área.

“Es maravilloso. Porque así se salvan los animalitos. Y también vi muchas botellas, mucha basura. Esto puede hacer daño a los animales y también a todos”, comentó una joven que presenció el procedimiento en declaraciones al canal RIC.