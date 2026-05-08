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8 de mayo de 2026 - 10:33
Sociedad.

¿Qué pasó con Mercado Pago?

Durante varios minutos, numerosos usuarios quedaron expuestos a situaciones incómodas e inesperadas cuando la aplicación presentó fallas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mercado Pago sufrió una caída masiva.

Mercado Pago sufrió una caída masiva.

Durante varios minutos, los usuarios no pudieron utilizar servicios esenciales como el transporte público, el pago de servicios de internet, las recargas de celular, las transferencias de dinero ni el acceso a préstamos. La billetera virtual Mercado Pago registró una caída en distintos países de Latinoamérica.

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Esto generó complicaciones para cientos de miles de usuarios que intentaban realizar compras o que incluso temieron por la desaparición de sus fondos. No obstante, cerca de una hora después, el sistema volvió a operar con normalidad.

Mercado Pago sufrió una caída masiva.

Una de las aplicaciones financieras más utilizadas de la región registró inconvenientes operativos durante la noche del jueves. Desde alrededor de las 21:30, numerosos usuarios que dependen exclusivamente de la plataforma para efectuar pagos y movimientos de dinero quedaron sin posibilidad de operar, en varios casos en situaciones incómodas o inesperadas.

A través de las redes sociales, distintas personas comenzaron a advertir rápidamente sobre las fallas del sistema. Algunos relataron que la aplicación se bloqueó justo al momento de pagar pedidos de delivery o completar viajes en servicios de transporte como Uber.

Por un tiempo los usuarios quedaron atrapados en situaciones inoportunas luego de que la app dejara de funcionar al momento de realizar pagos y transacciones.

Quejas de los usuarios en redes sociales

“Me pedí un Rappi y justo cuando estaba por pagar se cayó Mercado Pago”, escribió un usuario en X. También se multiplicaron otros reclamos, con mensajes como: “Es imposible hacer transferencias”, “Quiero realizar cobros con QR y no puedo” y “¿Qué va a pasar con mi patrimonio?”. Dentro de la aplicación aparecían avisos de error del tipo “Tuvimos un inconveniente. Intentá nuevamente más tarde”. En plataformas asociadas, como Uber, el sistema incluso solicitaba seleccionar otra alternativa de pago.

Algunos usuarios atravesaron momentos de mayor preocupación al advertir que habían desaparecido sus “reservas”, la herramienta utilizada para apartar dinero destinado al ahorro o a distintos objetivos de gastos. De todos modos, cerca de las 22:30 la situación comenzó a normalizarse y los saldos volvieron a visualizarse correctamente.

Por un tiempo, los usuarios quedaron inhabilitados de viajar en transporte público, abonar facturas de internet, recargar el celular, transferir e incluso solicitar préstamos.

La respuesta oficial de Mercado Pago

Desde Mercado Pago explicaron que las interrupciones registradas en la plataforma se originaron a raíz de “una falla de un proveedor externo”. En medio de la caída, la empresa aseguró que sus equipos técnicos trabajaban para recuperar el funcionamiento habitual del servicio en el menor tiempo posible.

La plataforma de cobros virtuales, Mercado Pago, dejó de funcionar en algunos países de Latinoamérica.

En la página oficial de estado del sistema se informó, dentro de la sección “Preferencias”, la existencia de una “apagón parcial” que se extendió durante 1 hora y 41 minutos y afectó el procesamiento de pagos. Además, se indicó que el problema no impactó solamente en Argentina, sino también en Colombia, Brasil y Uruguay.

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