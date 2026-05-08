¿Cuánto es el monto del Plan Alimentar mayo 2026?

El Plan Alimentar reemplazó lo que durante la gestión de Alberto Fernández se conocía como Tarjeta Alimentar.

El Gobierno nacional resolvió aplicar una importante modificación en los valores y condiciones del Plan Alimentar , anteriormente conocido como Tarjeta Alimentar , uno de los principales instrumentos de asistencia del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre .

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano , difundida este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina . La normativa contempla un incremento del 38% en los montos actuales y también introduce cambios en las condiciones de acceso para madres, padres y personas embarazadas que reciben prestaciones sociales .

La asistencia continuará abonándose de manera mensual y el valor que recibirá cada beneficiario estará determinado por la cantidad de hijos y la situación específica de cada grupo familiar , de acuerdo con las partidas presupuestarias y la capacidad financiera del Estado nacional .

Según lo establecido en la normativa, la Prestación Alimentar seguirá funcionando como un refuerzo económico no remunerativo destinado a familias con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres embarazadas en contextos de vulnerabilidad. El pago se efectúa mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con otros programas de asistencia e inclusión social.

Con la entrada en vigencia de la nueva resolución, los beneficiarios de la Prestación Alimentar pasarán a cobrar montos mensuales diferenciados según la composición familiar: las familias con un hijo recibirán $72.250, aquellas con dos hijos accederán a $113.299 y los hogares con tres o más hijos percibirán $149.425.

La medida eleva los valores mensuales hasta los $149.425, según la composición familiar.

Cambios en los criterios de acceso y el impacto social

La disposición además incluye casos particulares, como el de las personas embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo desde el tercer mes de gestación y también a madres o padres de hijos con discapacidad, quienes podrán acceder al beneficio conforme a la cantidad de hijos y a los parámetros de focalización definidos por el programa.

Las nuevas escalas y valores tienen como objetivo fortalecer la asistencia destinada a los sectores más golpeados por las dificultades económicas y acompañar la evolución de los indicadores sociales que, de acuerdo con cifras oficiales, reflejaron una baja tanto de la pobreza como de la indigencia durante el último año.

La actualización de los montos de la Prestación Alimentar se apoya en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Programas Alimentarios, que evaluó la evolución de la pobreza y la indigencia utilizando estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. De acuerdo con ese relevamiento, la pobreza habría bajado del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en igual período de 2025, mientras que la indigencia descendió del 8,2% al 6,3%.

La nueva medida introduce una suba del 38% en los valores vigentes.

Según el análisis difundido oficialmente, la incorporación de la Prestación Alimentar dentro de la Asignación Universal por Hijo habría sido un factor clave en la mejora de los indicadores sociales, en un contexto de estabilización macroeconómica que, de acuerdo con el Gobierno, contribuyó a recuperar el nivel de bienestar de numerosas familias argentinas.

El argumento oficial detrás de la actualización del beneficio

Desde la administración nacional sostienen que mantener y ampliar las políticas de asistencia alimentaria resulta fundamental para afianzar la baja de la pobreza y asegurar la cobertura de los sectores más vulnerables. Asimismo, precisaron que el financiamiento de esta medida será afrontado con las partidas presupuestarias actualmente vigentes, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 27.798 y la Decisión Administrativa N.º 1/26.

La medida fue promovida con participación de las distintas áreas técnicas y administrativas del Ministerio de Capital Humano, junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los organismos encargados de las tareas de control y auditoría, en línea con lo establecido por la normativa vigente.

El Gobierno nacional dispuso una actualización significativa en los montos y criterios del Plan Alimentar.

Desde el Gobierno sostienen que la actualización del Plan Alimentar constituye una herramienta clave para garantizar el acceso a la alimentación y fortalecer la asistencia social, en un escenario donde la mejora de los indicadores sociales es vinculada al efecto de las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y al acompañamiento de familias de bajos ingresos.

La nueva disposición comenzará a aplicarse desde mayo de 2026 e incluirá a todos los beneficiarios que se encuentren dentro de las condiciones fijadas por la normativa actualizada.